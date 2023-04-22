傣族群舞是西北地区乃至越南傣族同胞引以为傲的文化特色，于2021年 被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。 目前，傣族资深艺人和年轻人正携手努力保护这一独具特色的舞蹈艺术，让其薪火相传。

尽管年纪轻轻，但义路市镇义利乡沼夏村的炉氏玄的傣族群舞动作已经练致熟练的水平。作为乡文艺团的一员，除了参加群舞排练外， 炉氏玄还积极参加社区文艺演出活动，致力将傣族群舞推介给国内外游客。

安沛省义路市镇义利乡沼夏村居民炉氏玄说： “群舞是我们盛大事件不可缺少的一部分。这有助于保护我们的民间舞蹈，和向国内外游客推介这一非遗。”

目前，义路市镇文艺团近200支，大部分是年轻人。他们都很热爱傣族群舞、早就与其结下不解之缘。群舞早就成为国家和地方的盛大事件必不可少的精神菜肴，通过灵活优美的舞姿向国内外游客推介芒炉风土人情和传统文化特色。

安沛省义路市镇义利乡团委书记黄氏清九说：“我们乡团委已同资深艺人配合，在各所学校和村庄展开群舞艺术传授活动，鼓励年轻人加入其中。 他们在推动社区旅游发展中扮演着重要作用。”

黄氏文艺人用她一生来传承和保护傣族群舞。对她来说，只要热爱群舞、认真排练都会能掌握这种舞蹈。

安沛省义路市镇新安坊居民黄氏文说：“我从小就对群舞情有独钟了。 我想把它传授给后代，让这种艺术永远得以继承下去。”

多年来，义路市镇已将傣族6种群舞纳入学校的课外课程，从而激发年轻人对民间文化的热爱，和增强维护民族遗产的责任感。

今后，义路市镇将继续制定具体的计划来保护与弘扬这一传统群舞，将其走进校园、乡村，为年轻一代传承传统文化播种下兴趣的种子，致力打造当地富有吸引力的文化特色。（完）