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开拓越南与塞浦路斯在经贸和投资领域的合作潜力
杨海兴大使在论坛上表示，越南重视发展与塞浦路斯的关系，塞浦路斯议会近期批准的《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），是两国在新时期推动互利合作的重要举措。希望今后双方增进代表团互访，充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）带来的好处，推动两国在经贸和投资领域的合作。
塞浦路斯工商会主席斯塔夫罗斯·斯塔夫里乌斯（Stavros Stavrius）对两国经济关系取得的进展表示印象深刻，并指出塞浦路斯工商会将派遣更多商务代表团访问越南，同时高度评价双方的合作潜力。
越南驻意大利兼驻塞浦路斯商务参赞杨芳草在论坛上向塞浦路斯企业介绍了越南经济发展情况、经营投资环境和发展潜力与优势。杨芳草指出，塞浦路斯地处地中海战略位置，可以成为越南商品进入欧洲市场的门户，而越南是塞浦路斯企业扩大投资的潜在市场，特别是在制药、信息技术、金融、教育和旅游等领域。
塞浦路斯企业在论坛上纷纷发表意见，表达了与越南合作的关注，尤其是有关税收优惠、投资许可、招募和培训船员、生产链转移、房地产等领域的信息。
访问塞浦路斯期间，杨海兴大使会见了塞浦路斯议会议长阿妮塔·迪米特里乌、塞浦路斯总统府副部长艾琳·皮基和塞浦路斯外交部常务副部长安德烈亚斯·卡库里斯。
塞浦路斯领导人高度评价越南经济社会发展成就，并强调重视发展与越南的伙伴关系。塞浦路斯议会议长阿妮塔·迪米特里乌强调，越南是争取民族独立与和平的典范，建议双方成立友好议员小组，以加强议会合作。
杨海兴大使对塞浦路斯议会支持批准EVIPA表示感谢，建议塞浦路斯作为2026年上半年欧盟轮值主席国，积极推动其余欧盟国家批准该协定，以及支持取消对越南的IUU黄牌。双方还同意推动多边合作，特别是东盟与欧盟合作以及在教育、气候、文化、旅游、绿色经济等两国各有优势领域的合作，进而努力构建互利共赢的伙伴关系。（完）