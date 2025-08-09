开启越南—韩国贸易关系新篇章

越南与韩国自1992年建交以来，经贸合作不断深化。2015年两国签署《越南—韩国自由贸易协定》（VKFTA），2022年将双边关系提升为全面战略伙伴关系。目前，两国贸易合作在VKFTA等自贸协定推动下持续深入发展。韩国对越投资已从最初的中小型项目，逐步扩展到大型集团的重点项目。越共中央总书记苏林此次对韩国进行国事访问有望开启双方经贸合作新篇章。

优势互补的贸易伙伴



专家指出，越韩两国出口结构互补性显著。越南主要出口产品包括：韩国企业在越投资生产的手机、电子元器件、机械设备，以及越南本土优势产品如农水产品、加工食品、纺织服装、鞋类和木制品。

数据显示，截至2025年5月，韩国以940亿美元注册资本、10203个投资项目，继续保持越南最大外资来源国地位，分别占越南外资项目总数和注册资本的23.5%和18.1%。在发展合作领域，韩国承诺到2030年将提供40亿美元援助，位列第二。2024年双边贸易额达815亿美元，同比增长7.3%。同时，越南在韩投资112个项目，总投资额3740万美元。

越南驻韩国贸易处表示，纺织服装、交通工具、机械设备等主要出口产品保持快速增长，中小企业贡献突出。得益于VKFTA等自贸协定，越南企业享有显著关税优惠，加之地理位置邻近带来的物流优势，进一步提升了产品竞争力。

越南工贸部长阮鸿延强调，经贸投资是越韩关系的核心支柱。韩国驻越大使崔永三将继续推动双边合作，力争早日实现1500亿美元贸易目标。

2025年7月，越南贸易促进局组织企业代表团访韩取得积极成效，Ameii等企业与包括马来西亚大型连锁超市在内的潜在客户建立了联系。

深化全方位合作



近期，越南太原省与韩国庆尚北道举行经贸对接会，庆祝两地建立友好关系20周年（2005-2025年）。双方充分肯定经贸合作成果，并计划将合作拓展至更广区域。

在2025年首尔韩国进口博览会上，越南企业成功对接沃尔玛、好市多等国际零售巨头，为提升产品国际竞争力创造良机。

越南工贸部正积极推进《到2030年实现双边贸易额1500亿美元目标的行动计划》，重点包括：促进农产品贸易互通，加强物流基础设施和数字经济建设，推动越南商品进入乐天玛特、易买得等韩国主要销售渠道。

韩国产业通商资源部长官安德根提议加强关键矿产供应链合作，支持韩国企业投资LNG、清洁能源和核电项目。

阮鸿延部长表示，到2030年越南电力领域年均投资需求达数十亿美元，为韩国等外国投资者提供重要机遇。

会谈后，双方签署《能源、工业与贸易合作备忘录》，承诺为两国企业合作提供便利条件，共同推动双边关系取得新突破。（完）