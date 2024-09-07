应对超强台风“摩羯”：越南政府副总理陈红河实地检查台风防御准备工作

陈红河副总理在检查云屯县、下龙市河修煤炭公司露天煤矿和广安镇台风防御工作。他强调，要更加积极主动地开展台风防御准备工作，以减少国家和人民的损失。



据预报，9月7日凌晨1点左右，台风将逼近北部湾海域。截至9月6日17时，广宁省近5600搜渔船已经转移到安全地带。超过2800个养殖渔排得到加固。该省已成立了第三号台风防御工作检查团且动员了数千名干部战士和各类车辆、船只参与防台风工作。



*9月6日下午，越南农业与农村发展部部长黎明欢率工作团实地检查太平省防台风工作开展情况。



黎明欢部长视察了越南Goodway工厂施工现场、梅盐泵站和太瑞县船舶锚地，对这些地方防台防汛工作开展情况给予好评，同时要求各地、各单位严格落实政府总理有关应对第三号台风的指示。



黎明欢部长要求各家企业多措并举，确保生产基地和员工生命安全，及时更新台风进展情况，坚决克服麻痹松懈思想，毫不松懈抓好防台风各项工作。本着“4个就地”精神，积极应对各种情况。



为应对第3号风暴，太平省防台防汛部门发出了系列紧急通知，要求各部门各地区全力以赴做好台风防御工作。9月6日下午6点前，必须将居住在危险房屋、危险地区的民众转移到安全地点，暂停边境口岸通关，开展堤防。 9月6日凌晨5点起实施海禁等。



*9月6日下午，河内市委发布关于应对第3号台风的紧急通知，要求全市党委、机关和各地政府加强台风防御工作，提高警惕，密切关注台风动态，最大限度降低台风造成的损失。（完）