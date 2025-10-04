应对第11号台风：同步实施应对“双重自然灾害”措施

据预测，2025年10月5日至7日，第11号台风将直接影响越南北部湾、沿海及内陆地区，北部地区和清化、乂安省持续强降雨。越南政府副总理陈红河签发越南政府总理范明政10月4日发布的第186/CĐ-TTg号通知，要求各部委和地方政府主动应对第11号台风。

第9号、第10号和第11号台风接连出现，前期台风和暴雨灾害的恢复重建工作尚未完成，形成台风叠加暴雨洪水的双重自然灾害形态，山洪、泥石流和山体滑坡等灾害在北部山区、丘陵地区以及北中部地区的风险极高；低洼地、城市区域极易发生内涝，对交通系统、堤坝、水库及尚未修复的受损工程安全构成严峻威胁。

为主动应对第11号台风，防范后续的台风、暴雨和洪水灾害，确保人民生命安全，最大限度减少国家和人民财产损失，政府总理要求各部委、各行业、各地方政府及人民充分认识到第11号台风在“双重灾害”形势下的极端危险性，及时主动制定符合各地实际情况的有效应对方案。

政府总理要求沿海各省市，尤其是从广宁省到宁平省人民委员会主席指导实施确保船只安全的措施；保障海洋岛屿、沿海及内陆地区生产生活的安全；保护房屋、仓库、教育和医疗场所、堤坝、生产经营活动、水产养殖等；审查并准备疏散居民，并在发生恶劣情况时开展救援工作。

北部及北中部地区各省市，尤其是山区和中游省份要集中同步落实防范暴雨洪水、山洪、泥石流、山体滑坡和内涝等措施，及时处理发生事故，避免陷入被动和意外状态。

政府总理责成农业与环境部指导气象水文预报机构密切监测并更新国际天气预报，尽可能精确提供台风、降雨、河流流量及水库蓄水的预报信息，划定山体滑坡高风险区域，及时发布危险区域预警，并迅速、准确地向有关部门和人民通报，以便有效采取应对措施。

同时，该部牵头，同工贸部、老街省人民委员会及相关单位密切监测并决定妥善调节与运行婆瀑水电水电站水库，确保工程安全及下游防洪安全。

政府总理要求各部门、各地方根据实际情况部署应对台风工作，及时报告并建议国家民防指导委员会及政府总理对超出权限的问题作出指示。

政府总理要求建设部和工贸部主动实施各项台风、暴雨洪水的应对措施，确保交通运输、水电站水库和大坝、电力传输系统和工业生产等安全。

国防部和公安部指示驻地力量与当地政府密切配合，审查应急预案，在重点区域布置力量和装备，随时支援人民应对台风、暴雨、山洪、泥石流、山体滑坡及洪涝等灾害。

政府总理责成外交部牵头，与有关部门及边境地方与中国加强信息交换，分享上游水库泄洪信息，避免陷入被动意外状态。

国家民防指导委员会办公室主任同农业与环境部相关机构密切配合，关注天气预报，主动协调、动员力量和设备，开展防台防汛工作。

此外，建设部也已发布关于主动应对第11号台风，确保人员和交通工具安全的通知。

据国家水文气象预报中心数据，截至10月6日10时，第11号台风将以每小时约20公里的速度向西西北方向移动并逐渐减弱；在越中边境地区强度为8级，阵风达10级。东海西西部、北部湾海域及从广宁至兴安地区的自然灾害风险等级为3级。

预计到10月6日22时，台风继续以每小时15-20公里的速度向西西北方向移动，位于北部山区地区，强度降至6级以下。

受台风影响，东海以北海域风力达8-10级，台风中心附近达11-13级，阵风可达16级，浪高4-6米，台风中心附近浪高6-8米。

国家水文气象预报中心发出警示，台风期间天气状况极其危险，任何在危险区域运行的车辆、船只及建筑物——包括游轮、客船、运输船、水产养殖网箱、堤坝、沿岸设施及沿海航线等——均面临严重安全威胁。

10月5日夜间至7日深夜，北部山区和中游地区将有大雨，降雨量150-250毫米，局部地区超过400毫米。

北部平原和清化省地区将有中到大雨，降雨量70-150毫米，局部地区超过200毫米。（完）