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广宁省着力将传统庙会保护与旅游发展相结合

广宁省目前有42个和睦相处的兄弟民族。其中，每个民族都有单独的传统庙会和礼仪，这与其风俗习惯、宗教信仰和生产劳动息息相关。 传统庙会为各个村庄营造了热闹且充满活力的气氛，让各民族同胞兴奋不已，积极参加各项文化活动，从而有助于提高社区意识，加强同胞之间的团结，并不断激发每个人在维护、弘扬与传承宝贵文化价值方面的意识。

事实表明，当地岱依族、瑶族、山旨族（Sán Chỉ）、山由族（Sán Dìu）等少数民族带有文化特色的许多典型庙会一直在发挥其价值，成为吸引八方游客的独特旅游资源，为促进当地经济社会发展作出重要贡献。

提到少数民族同胞的传统节日、庙会和礼仪时，不可不提到平辽县。该县的少数民族人口占总人口的96%以上，因此平辽已成为一片一年四季都有特色传统庙会的土地。

平辽县文化通信处处长幕玉蝶透露，该县的每个民族都都拥有特殊的习俗、传统服饰和丰富的民间文化宝藏，这一切编织出一幅绚丽多彩的文化画卷，同时也是促进该县旅游经济发展的宝贵资源。从而逐渐形成了许多带来更高经济效益的社区旅游模式。

除了平辽县外，巴扯县、先安县、潭河县、海河县、芒街县等少数民族聚居地区都积极恢复、保护和举行与当地居民文化生活息息相关的各种庙会和传统节日，从而助力促进文化旅游、社区旅游和生态旅游等旅游类别。

同时，这些地方还加强与旅游公司和旅行社的合作对接；大力推动宣传、推广和促进活动；推出合理的旅游线路；实现旅游产品多元化；充分开发与当地各处历史遗迹、传统庙会和文化生活相结合的旅游产品。

2023年6月21日，广宁省人民委员会颁发有关试点建设、保护与弘扬与山区社区旅游发展相结合的4个少数民族村庄（2023-2025年阶段）的第161号（161/KH-UBND）计划。4个少数民族村庄包括：芒街市海山乡的瑶族村；平辽县陆浑乡的岱依族村和旭峒乡的山旨族村；云屯县平民乡的山由族村。

这些文化村落的形成打造了“活的博物馆”，有助于有效实施保护与弘扬与可持续旅游发展相结合的少数民族传统文化特色的工作。（完）

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