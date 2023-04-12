广宁省省级公共管理绩效指数居全国前茅

12日，联合国开发计划署（UNDP）在河内举行2022年省级公共管理绩效指数（PAPI）公布仪式。广宁省在全国PAPI排行榜上位居全国第一。这是参加PAPI考察12年来广宁省第二次登上榜首。

PAPI是反映人民对国家调控和管理效果、政策实施和各级政府公共服务供给的效果的声音。该指数多年实施，经全国规模的社会学考察集中收集全国人民的意见。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪（Ramla Khalidi）在会议上发表讲话时表示，2022年PAPI报告是反映对越南全国63省市1.6万人（其中1180人为临时居留者）进行调查的结果。

2022年PAPI报告涉及省级公共行政供给的8项指数，为基层人民的参与、地方做出决定的公开和透明度、对人民的说明责任、公共部门的贪腐控制、公共行政手续、公共服务供应、环境管理和电子管理等。

据组委会的报告，广宁省获得最高分数，为47.8763分，居全国第一。平阳省位居第二、清化省位居第三。高平省排在排行榜最后位置。

河内市已从2020年PAPI中低排名提升至2022年最高排名的小组。岘港市在多年跻身排名较高省市行列已降至中等行列。

2022年PAPI报告已反映人民对经济的乐观态度，但仍持有对疫情影响的担忧。报告显示人民对地方打击贪腐工作效果的观点有变化。尽管越南在全国大力开展打击贪腐工作，然而，人民对贪腐的担忧仍高于前一年。

此前，4月11日，越南贸易与工业联合会同美国国际开发署（USAID）联合在河内公布《2022年省级竞争力指数报告》（PCI）。广宁省继续卫冕榜首位置，连续6年排在排行榜首位，连续10年跻身全国经济调控质量5大最佳省份行列。（完）