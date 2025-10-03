广宁省大力开发中国旅游客源市场

据统计，截至2025年8月，越南接待入境游客近1400万人次，其中中国游客量同比增长44%。顺应这一趋势，广宁省正积极开拓中国客源市场。

2025年，广宁省旅游业目标接待游客总量2000万人次，其中国际游客450万人次，中国游客在其中占据重要份额。自2025年第三季度末起，广宁省正加速推动旅游市场“升温”，着力开辟长期吸引国际游客的新渠道。

邮轮旅游是潜力客源之一，尤其以下龙（越南）-北海（中国）航线为代表。该航线在中断近十年后，于2024年11月恢复运营。预计自2025年11月起，将实现每周3班的定期运营，并进一步丰富沿途观光行程。与此同时，旅行社也在不断拓展旅游产品线路，从原有的下龙-河内-宁平行程延伸至越南中、南部地区长线游。越南游客同样有机会体验为期4至5天的北海之旅。邮轮游客享有的免签政策进一步提升了出行便利性，有望使下龙-北海航线发展成为区域特色旅游产品。

除邮轮外，经由横模（越南）-峒中（中国）口岸的入境旅游也展现出新的发展潜力。横模乡文化社会处处长韦玉一表示，这是两地为推动旅游交流与合作所取得的成果，旨在促进游客双向流动。近期，双方已实施多项积极举措推动发展。

数据显示，经该口岸入境的中国游客日均约100人次，平常月份约为每月1000人次，2025年8月高峰期达到1600人次。在9月2日越南国庆节期间，客流量出现显著增长。目前，横模已准备了15至16家民宿，约100间客房，并配套提供中餐服务的餐馆。同时，当地正加强对服务人员的中文培训，以全面提升接待能力与服务质量。

广宁省各地正持续推动口岸区域扩容，吸引高质量投资，完善基础设施配套，致力于打造多样化的旅游产品体系。北海-下龙邮轮航线与横模-防城港边境旅游的同步推进，正在形成一个联动发展的旅游网络。这不仅有助于增加国际游客数量，更拓展出从豪华邮轮度假到深度跨境文化体验等一系列新型旅游模式，展现出广阔的发展前景。（完）