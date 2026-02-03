“幸福列车”推广越南风土人情与旅游形象

在迎接2026年新春气氛中，《人民报》社与越南铁路总公司及Coteccons建设股份公司于2月2日在河内火车站联合举行了“幸福列车”发车仪式。



越共中央委员、《人民报》总编辑、中央宣教与民运部副部长、越南记协主席黎国明在活动上致辞强调，“幸福列车”不仅是交通工具，更是一个移动的文化空间，每一节车厢都在讲述关于越南风土人情、美食与特色的故事，从而有助于向国内外乘客和国际友人推介越南的风土人情与旅游形象。



黎国明表示，该计划旨在唤起民众的信心和民族自豪感，营造欢乐氛围，让每个人都能感受到幸福始于日常生活中那些简单的事物。



组委会向乘坐本次特殊列车的乘客们赠送了100份礼物。图自越通社

越南铁路总公司副总经理阮国旺表示，“幸福列车”是一趟连接北南的旅程，它将铁路行业与人民紧密相连，同时向社区传播积极价值。



在发车仪式上，组委会向乘坐本次特殊列车的乘客赠送了100份礼物。除了2月2日出发的列车外，“幸福列车”还将在丙午年除夕夜（公历2月17日）继续开行，为乘客带来团圆空间，送上新年礼物与祝福。



“幸福列车”车次编号为SE5，运行于北南线，每日8时55分从河内站发车，于次日约18时40分抵达西贡站。（完）