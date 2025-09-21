巩固越南与捷克共和国友好合作关系

越通社驻捷克记者报道，在对捷克进行工作访问框架内，国会副主席阮氏清和越南国会代表团9月19日会见捷克参议院议长米洛什‧维斯特奇尔（Milos Vystrcil），与捷克众议院副议长扬·斯科佩切克（Jan Skopececk）举行会谈。



捷克参议院和众议院领导均强调，捷克始终重视发展与越南的关系。越南是捷克在东南亚的重要合作伙伴和潜在市场。捷克议会领导高度评价旅居捷克越南人为捷克社会作出德积极贡献，将他们视为捷克社会的组成部分。



国会副主席阮氏清向捷克众议院副议长扬·斯科佩切克赠送纪念品。图自越通社

阮氏清强调，越南一贯重视并希望加强与捷克的传统友谊，捷克是越南在中东欧地区的优先合作伙伴之一。她强调，越南人民始终铭记捷克人民在越南争取独立斗争和国家建设与发展事业中给予的宝贵支持和帮助。



双方高度评价双边贸易额强劲发展，2024年突破20亿美元，较2023年增长78%；越来越多捷克企业有意扩大在越南的投资和经营活动，例如斯柯达公私的汽车制造厂项目。双方均认为，随着两国经济的开放，双方在可再生能源、机械制造、配套工业、制药、化工、高科技等领域的合作潜力仍有待挖掘。



双方讨论了有效实施越捷战略伙伴关系框架的具体措施，发挥越捷政府间经济合作委员会等现有合作机制，促进政治外交、劳务、教育培训、国防安全、民间交流、议会等多个领域的合作，早日开通越捷直达航线。



阮氏清希望捷克各级政府继续为旅居捷克越南人深入融入捷克社会创造便利条件，并建议捷克增加越南劳工的名额。她还介绍越南自2025年8月15日起对捷克游客实施45天免签政策的信息，同时建议捷克为越南公民办理入境捷克签证提供便利。



捷克众议院副议长扬·斯科佩切克强调将竭尽全力促进完善《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），督促欧盟委员会（EC）解除对越南水产品发出“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞的“黄牌”警告。



至于议会合作，阮氏清建议双方加强国会领导、各委员会和友好议员小组代表团互访，分享立法和监督方面的经验；在议会多边论坛上相互配合。



此前，9月18日下午，越南国会副主席阮氏清一行造访越南驻捷克大使馆，与大使馆领导、工作人员和旅居捷克越南人代表会面，并出席党徽授予仪式。 在访问期间，海布市市长扬·弗尔巴（Jan Vrba）会见越南国会代表团。（完）