巩固和加强越南与古巴友好关系

越南友好组织联合会副主席阮玉雄在会见中强调，越古特殊传统友好、全面合作和相互信任关系是由古巴民族英雄何塞‧马蒂和胡志明主席、菲德尔‧卡斯特罗主席共同缔造，历代越南与古巴领导人共同培育，正在各领域不断得到巩固、深化和发展。



阮玉雄向埃尔南德斯通知该会与古巴人民友谊研究所（ICAP）配合落实友好合作协议（2020-2025年）的结果。



三年来，尽管受新冠肺炎疫情冲击，但双方积极落实协议内容，并取得许多显著成果。越南友好组织联合会、越古友好协会和古巴驻越南大使馆以线上线下结合方式举行庆祝国家节日和重要历史事件的纪念活动。



阮玉雄强调，越南友好组织联合会一向主动并愿与ICAP和古巴驻越大使馆配合举行团结友谊活动，进一步巩固和发展两党、政府和人民的良好传统关系。同时，与古巴人民并肩作战，要求美国解除对古巴实施的封锁和禁运政策，推进同古巴关系全面正常化进程。



埃尔南德斯强调，两国民间交流友好组织的合作活动，进一步密切了两党、两国和两国人民的特殊团结之情。



埃尔南德斯表示，古巴国会不断学习和借鉴越南革新开放的经验，并将其运用到古巴社会发展进程。



埃尔南德斯重申，古巴领袖菲德尔·卡斯特罗首次访问越南南方解放区50周年纪念活动标志着两国稀有关系的发展。（完）