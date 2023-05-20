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岘港市努力发展物流产业 促进中部重点经济区的互联互通
该项目还设定系列目标，包括到2030年，岘港市物流产业对全市地区生产总值（GRDP）的占比达到11%至12%，到2050年对GRDP的贡献率为15%至15.5%。其中，岘港港口和岘港机场是与东盟地区和国际各地的货运门户。
越南物流商业协会（VLA）驻岘港代表处负责人杨进林表示，岘港市拥有国际集装箱港口和国际机场，地处东西经济走廊的起点。因此，该市将有许多机会通过这条经济走廊来增加货物流通量。
杨进林指出，为充分发挥上述优势，岘港市应制定具体政策措施来发展物流产业，吸引生产出口公司，鼓励大型集团公司成立物流中心等。
岘港市工贸局局长黎氏金芳表示，该市制定了一些机制政策，支持岘港港口集装箱运输活动和物流项目的土地租赁，同时成立该市物流发展委员会，并建议政府成立区域级、国家级物流指导委员会等。
此外，岘港市将研究并提出以连沼港口、岘港机场和高科技园区等为中心的自由贸易区（FTZ）的发展方向，以吸引对物流领域的投资。
与此同时，该市将推动与老挝中南部各省的贸促活动，加强与东盟国家和世界各地物流协会和企业的联系，吸引外国大型航运、物流企业的投资。
黎氏金芳表示，该市正在加大招商引资力度，呼吁投资者对连沼物流中心、岘港机场物流中心等10个物流项目开展投资。此外，还有8个省级物流中心项目正等待投资者诉资。
据统计，目前岘港市从事物流领域的企业约有1056家，其中从事道路货运服务的企业为681家，海运服务企业16家，运输代理服务30家等。（完）