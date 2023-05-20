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岘港市努力发展物流产业 促进中部重点经济区的互联互通

岘港市人民委员会刚批准有关促进该市物流产业的发展，促进中部重点经济区和东西经济走廊互联互通的提案（2021-2030年和远景展望至2050年）。 该提案的发展目标是到2030年将岘港市发展成为具有吸引力的物流中心，是中部重点经济区的核心，到2050年将岘港市发展成为东西经济走廊出海的主要门户和亚太交通走廊的重要一环。

该项目还设定系列目标，包括到2030年，岘港市物流产业对全市地区生产总值（GRDP）的占比达到11%至12%，到2050年对GRDP的贡献率为15%至15.5%。其中，岘港港口和岘港机场是与东盟地区和国际各地的货运门户。

越南物流商业协会（VLA）驻岘港代表处负责人杨进林表示，岘港市拥有国际集装箱港口和国际机场，地处东西经济走廊的起点。因此，该市将有许多机会通过这条经济走廊来增加货物流通量。

杨进林指出，为充分发挥上述优势，岘港市应制定具体政策措施来发展物流产业，吸引生产出口公司，鼓励大型集团公司成立物流中心等。

岘港市工贸局局长黎氏金芳表示，该市制定了一些机制政策，支持岘港港口集装箱运输活动和物流项目的土地租赁，同时成立该市物流发展委员会，并建议政府成立区域级、国家级物流指导委员会等。

此外，岘港市将研究并提出以连沼港口、岘港机场和高科技园区等为中心的自由贸易区（FTZ）的发展方向，以吸引对物流领域的投资。

与此同时，该市将推动与老挝中南部各省的贸促活动，加强与东盟国家和世界各地物流协会和企业的联系，吸引外国大型航运、物流企业的投资。

黎氏金芳表示，该市正在加大招商引资力度，呼吁投资者对连沼物流中心、岘港机场物流中心等10个物流项目开展投资。此外，还有8个省级物流中心项目正等待投资者诉资。

据统计，目前岘港市从事物流领域的企业约有1056家，其中从事道路货运服务的企业为681家，海运服务企业16家，运输代理服务30家等。（完）

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