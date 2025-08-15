岘港市为加快吸引游客的步伐推出5项特别计划

8月15日，岘港市文化、体育与旅游局联合举办促销活动，吸引游客在2025年下半年前往韩江沿岸城市。该活动以“新岘港-新体验（New Da Nang - New Experience）”为主题，重点放在丰富旅游产品、提升旅游体验，并在整个旅游服务链中应用数字化转型，推出5个特别项目和2项突出的数字化解决方案。



5项特别计划包括：“享受岘港——新的多重体验”；体验护照“岘港美食之旅—遗产之旅—绿色之旅”；活动与节庆体验行程；“我爱岘港（I love Da Nang）”宣传活动；以及针对会奖旅游（MICE）和婚庆旅游的特设政策。

岘港市文化、体育与旅游局局长张氏红幸表示，2025年年底的旅游促销活动具有特殊意义，岘港旅游业进入新篇章，城市地界扩展后拥有更广阔的发展空间，准备好迎接来自五洲的游客。该活动有助于加大对安全、友好的旅游目的地的宣传力度，并提供丰富而独特的城市体验，从而吸引游客，丰富旅游产品和服务，力争在2025年接待游客总量达到1730万人次。



值此之际，岘港市文化、体育与旅游局宣布，实施《岘港微笑旅游文化标准》（Đà Nẵng SMILE），旨在提升服务质量和文明、友好的态度，从市民、旅游单位到游客群体，共同塑造安全、文明、好客的城市形象。



岘港市推出旅游促销活动吸引了300多家企业、博物馆、遗址及旅游景点的参与和支持。 （完）