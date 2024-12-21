少数民族同胞努力让传统文化在新时代熠熠生辉

在12月11日至14日于昆嵩省举行的文化旅游周活动框架内，昆嵩省举办了2024年第二届少数民族锣钲联欢会。各民族艺术团表演了29个特色节目。通过这一活动，读者和热爱传统民间文化艺术的群众和游客可沉浸于昆嵩省少数民族的文化和节庆的热闹氛围中。

第二届少数民族锣钲联欢会吸引了约800名来自昆嵩省10个县市的艺术家参与，展示了自己民族的特色节目。每个节目都具有独特的风格，营造了浓厚文化氛围。

昆嵩省萨泰县嘉莱族艺术团的艺术家 阿勒：我们的团队都致力于保护西原地区各民族的锣钲文化遗产，特别是在我们村里的嘉莱族。我们来这里的目的是学习和借鉴与其他少数民族的表演经验，以及了解他们的特色文化 。

今年，昆嵩省有许多由年轻成员组成的艺术团队，成员年龄在11至15岁之间。这些青少年虽然年龄还小，但他们都在努力同资深艺人一起保护和弘扬民族传统文化价值，将民族文化传承下去。

昆嵩省公伯陇县蒙嫩民族艺术团成员 伊皆：我感到非常高兴，希望公伯陇县的传统美德能够代代相传，永远得以保留。我会向村里的长辈们学习，保持我们村庄的传统文化特色。

可以肯定，昆嵩省少数民族同胞的传统文化价值正在通过一代又一代的传承下去。这也证明了党和国家在实施有关保护与弘扬民族传统文化价值方面的计划和项目中的正确领导，令广大人民群众感受到传统文化永垂不朽的魅力，让传统文化在新时代熠熠生辉。（完）