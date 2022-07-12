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将越南大米品牌推向世界

近年来，越南多家农业企业追求优质大米生产，并成功将自己创建的大米品牌出口到高端市场，提升越南大米在国际市场上的地位。 2022年6月最后几天，越南两家大米生产商成功向欧洲和日本市场出口自己品牌的大米。

具体是，越南天禄集团2022年7月将500吨品牌为“越南大米”（Cơm Việt Nam Rice）的大米出口到德国、荷兰和法国市场。值得关注的是，在法国市场，这些大米将在欧洲最大的连锁超市家乐福（Carrefour）系统上架。

天禄集团总经理阮维顺介绍，出口到欧洲的大米以香米为主，其中独家香米“Lộc Trời 28”在2018年第五届中国大米贸易大会上获得一等奖，在2022年1月越南第五届大米节期间举行的“越南美味大米”大赛中获得一等奖。

自2020年9月越南首批大米按照《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）出口欧洲至今，天禄集团共向该市场出口了3万吨大米。

在日本市场，越南新龙集团“阿安”（A An）品牌ST25大米产品正式在日本超市上架。这是“越南制造”大米首次成功出口该高端市场。

新龙集团副总经理阮正忠表示，为了能使自家品牌大米出口到日本，其须经过450多项极其严格的测试过程。今后，新龙集团将继续向日本出口ST24、有机ST24、粳稻等各类大米。继日本之后，该集团将寻找在欧洲、美国等潜力市场的出口机会。

自2020年8月起，越南中安高新农业股份公司也获准向欧洲市场出口“中安”（Trung An）品牌大米。

经过多年以“无名”包装形式或以外国进口商品牌包装形式出口后，越南大米逐步成功以国内企业自己建造的品牌出口国外。

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天禄集团在同奈省投资的优质农田。图自越通社

近10年前，中安高科农业股份公司获越南农业与农村发展部准许率先在九龙江三角洲发展万亩示范田。2015-2017年，该公司按照全球良好农业规范（Global Gap）、有机农业标准（Organic）等在坚江开发了763公顷的大田。该公司也在这段时间开始打造自己的大米品牌，扩大出口市场。

截至目前，中安大米种植区已提升至3万公顷，满足各严格质量管理标准。目前，公司大米出现在欧洲、亚洲、非洲和澳洲的近20个国家。

目前，天禄集团已经建立一个符合欧洲、美国、日本、澳大利亚等高端市场质量标准的农业生产流程，并不断优化其水稻生产生态系统。

在生产方面，迄今为止，天禄在九龙江三角洲各省运营了24家碾米厂。生产全过程符合 BRC、HALAL、HACCP 和 SMETA 等国际标准。天禄也是世界上唯一根据SRP（Sustainable Rice Platform）标准实现可持续稻米种植且在2020年、2021年、2022年连续3年取得最高分100分的公司。

可以说，近年来越南企业选择以提高质量、打造品牌为重点的发展战略已开始结出“甜果”。随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等新一代自由贸易协定带来的市场开放好处，相信越南大米将在提高竞争力和征服世界消费者方面迈出一大步。（完）

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