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将越南大米品牌推向世界
具体是，越南天禄集团2022年7月将500吨品牌为“越南大米”（Cơm Việt Nam Rice）的大米出口到德国、荷兰和法国市场。值得关注的是，在法国市场，这些大米将在欧洲最大的连锁超市家乐福（Carrefour）系统上架。
天禄集团总经理阮维顺介绍，出口到欧洲的大米以香米为主，其中独家香米“Lộc Trời 28”在2018年第五届中国大米贸易大会上获得一等奖，在2022年1月越南第五届大米节期间举行的“越南美味大米”大赛中获得一等奖。
自2020年9月越南首批大米按照《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）出口欧洲至今，天禄集团共向该市场出口了3万吨大米。
在日本市场，越南新龙集团“阿安”（A An）品牌ST25大米产品正式在日本超市上架。这是“越南制造”大米首次成功出口该高端市场。
新龙集团副总经理阮正忠表示，为了能使自家品牌大米出口到日本，其须经过450多项极其严格的测试过程。今后，新龙集团将继续向日本出口ST24、有机ST24、粳稻等各类大米。继日本之后，该集团将寻找在欧洲、美国等潜力市场的出口机会。
自2020年8月起，越南中安高新农业股份公司也获准向欧洲市场出口“中安”（Trung An）品牌大米。
经过多年以“无名”包装形式或以外国进口商品牌包装形式出口后，越南大米逐步成功以国内企业自己建造的品牌出口国外。
大米品牌，扩大出口市场。
截至目前，中安大米种植区已提升至3万公顷，满足各严格质量管理标准。目前，公司大米出现在欧洲、亚洲、非洲和澳洲的近20个国家。
目前，天禄集团已经建立一个符合欧洲、美国、日本、澳大利亚等高端市场质量标准的农业生产流程，并不断优化其水稻生产生态系统。
在生产方面，迄今为止，天禄在九龙江三角洲各省运营了24家碾米厂。生产全过程符合 BRC、HALAL、HACCP 和 SMETA 等国际标准。天禄也是世界上唯一根据SRP（Sustainable Rice Platform）标准实现可持续稻米种植且在2020年、2021年、2022年连续3年取得最高分100分的公司。
可以说，近年来越南企业选择以提高质量、打造品牌为重点的发展战略已开始结出“甜果”。随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等新一代自由贸易协定带来的市场开放好处，相信越南大米将在提高竞争力和征服世界消费者方面迈出一大步。（完）