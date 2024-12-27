越南坚江省是位于祖国最西南端的沿海省份，海岸线长200多公里，大小岛屿超143座，拥有许多美丽沙滩，每年吸引数百万人次游客前来旅游。特别，近几年来，山岛（Hòn Sơn）、南游岛（Nam Du）、婆罗（Bà Lụa）岛和海盗（Hải Tặc）岛等岛屿备受关注投资，把潜力和优势充分发挥出来，推动当地旅游可持续发展。

河仙市仙海乡海盗群岛共有18座大小岛屿，面积超250公顷。2018年初，该群岛获前江省承认为地方旅游区，其后该群岛已获关注投资，激发旅游发展潜力，推动岛乡经济社会发展。海盗群岛因其名字本身就充满了神秘感，成为了一个吸引游客的旅游胜地。它以原始、神秘的自然景观吸引着游客，带给人们许多有趣的体验。

河仙市投资、贸易与旅游中心主任阮氏梦娟表示，河仙市形成与发展史悠久，拥有许多特色传统文化和独特自然遗产之地。近年来，海盗群岛社区生态旅游强劲发展，每年吸引游客约40万人次。

海盗群岛拥有发展贸易、服务、旅游和水产养殖发展条件。近年来，该岛乡发展社区旅游，带来积极成果，助推当地经济社会发展。目前，国家电网已送到仙海岛乡村。山岛是坚海县赖山岛乡的一个小岛，面积11.5平方公里，距迪石市以西65公里。这里保留着原始的美丽，有一些碧蓝、绵延的白沙滩，如旁滩、天岁滩、井滩、家滩、北滩等，吸引了越来越多的游客前来参观和探索。

据赖山乡人民委员会副主席陈国进，从2018年至今，山岛旅游开始蓬勃发展，据统计，每年改到接待游客人数60万至70万人次，游客人数逐年增加。因确定旅游市推动经济发展，提高当地居民收入的优势产业之一，该乡党委、人民委员会已争取投资资金，投入发展交通基础设施，呼吁对酒店、度假村和一些旅游的投资，更好服务游客的需求。与此同时加强社会安全、秩序保障工作，加大旅游服务质量的检查力度。

据坚江省贸易投资与旅游投资促进中心，截至目前该省吸引旅游投资项目317个，投资资金超165亿美元。2025年，该省接待游客人数980万人次，旅游收入超25万人次，其中该省各座小岛、群岛的旅游活动做出巨大贡献。

坚江省贸易投资与旅游投资促进中心主任广春罗表示，今后除了巩固现有旅游产品外，该省继续形成3个特殊旅游产品，包括参观海洋与平原交汇的喀斯特地貌生态系统（河仙 – 坚良）；参观研究海牛、海豚和玳瑁在富国自然环境中的生长；参观研究和开展富国热带雨林生态旅游活动。同时，省内还发展了自然旅游、边境商业旅游、喔㕭（Óc Eo）文化考古、游艇、购物、创意旅游、虚拟现实旅游、野生生活体验、探索河仙市、海盗群岛等旅游产品。（完）