Báo Ảnh Việt Nam

新闻

将河内博物馆打造成为具有吸引力的目的地

在新冠肺炎疫情后重新开放的河内博物馆确定了加强展览、专题展览、遗产教育，采用多样化的陈列方式等方向。 因此，尽管未能经常举行展览活动，但河内博物馆已成为首都游客和居民具有吸引力的目的地。平均每个月，该博物馆吸引参观者1.2~1.5万人次。

在新冠肺炎疫情后重新开放的河内博物馆确定了加强展览、专题展览、遗产教育，采用多样化的陈列方式等方向。 因此，尽管未能经常举行展览活动，但河内博物馆已成为首都游客和居民具有吸引力的目的地。平均每个月，该博物馆吸引参观者1.2~1.5万人次。

 

对外开放一个多星期以来，“碎片”展会就成为了焦点，以其精美、精巧的工艺和背后意味深长的故事吸引了观众。该展会是河内博物馆与Vn Art的合作项目。

 

 “河内1972——渴望和平” 主题展展出了300多幅图片、资料和实物，结合了体验空间，重现首都军民12昼夜保卫河内的历史印记。与此同时，设在博物馆室外空间的雕塑艺术展“Ego——人”传达了新时代都市——社会向往的美丽之城的信息。

 

河内市博物馆馆长阮进佗表示，为满足公众日益提升的文化享受需求，河内博物馆不断寻找如何提高运行质量的新方向和方法，将首都河内的历史和文化列入特色展览活动，促进博物馆活动中的合作，加强遗产教育活动，与旅行社合作构建观光旅游线路网络，此外，在与组织和个人联合举行展会的同时，河内博物馆还开展河内拥有的国家宝物和国家级遗迹的展会，通过有关手工艺村、传统奥黛等的座谈会遗迹许多文化项，促进遗产教育活动。河内博物馆平均每月接待参观者1.2~1.5万人次。与此同时，博物馆社交网络的访问量已达490万次。

 

越南历史科学协会副主席范梅雄表示，河内博物馆参观者日益增多，证明了该博物馆在疫情过后重新开放的正确方向。为了保持吸引力，河内博物馆应继续开展有特色、有深度、有组织的专题展览活动，建立一支精干、外语流利的解说员队伍，专门为年轻人开展活动等。（完）

更多>>

国家统一48周年：激发对繁荣和幸福的社会主义社会渴望的成就

国家统一48周年：激发对繁荣和幸福的社会主义社会渴望的成就

在越南国内各地纷纷举行各项活动来纪念越南南方解放、国家统一48周年的气氛中，越通社驻老挝记者就越南国家重建和建设事业取得的成就，越老两国之间的对外关系中的成就以及越南党和国家对在老越南人社群的政策等对旅老越侨进行了采访。
更多

Top