将河内博物馆打造成为具有吸引力的目的地

在新冠肺炎疫情后重新开放的河内博物馆确定了加强展览、专题展览、遗产教育，采用多样化的陈列方式等方向。 因此，尽管未能经常举行展览活动，但河内博物馆已成为首都游客和居民具有吸引力的目的地。平均每个月，该博物馆吸引参观者1.2~1.5万人次。

对外开放一个多星期以来，“碎片”展会就成为了焦点，以其精美、精巧的工艺和背后意味深长的故事吸引了观众。该展会是河内博物馆与Vụn Art的合作项目。

“河内1972——渴望和平” 主题展展出了300多幅图片、资料和实物，结合了体验空间，重现首都军民12昼夜保卫河内的历史印记。与此同时，设在博物馆室外空间的雕塑艺术展“Ego——人”传达了新时代都市——社会向往的美丽之城的信息。

河内市博物馆馆长阮进佗表示，为满足公众日益提升的文化享受需求，河内博物馆不断寻找如何提高运行质量的新方向和方法，将首都河内的历史和文化列入特色展览活动，促进博物馆活动中的合作，加强遗产教育活动，与旅行社合作构建观光旅游线路网络，此外，在与组织和个人联合举行展会的同时，河内博物馆还开展河内拥有的国家宝物和国家级遗迹的展会，通过有关手工艺村、传统奥黛等的座谈会遗迹许多文化项，促进遗产教育活动。河内博物馆平均每月接待参观者1.2万~1.5万人次。与此同时，博物馆社交网络的访问量已达490万次。

越南历史科学协会副主席范梅雄表示，河内博物馆参观者日益增多，证明了该博物馆在疫情过后重新开放的正确方向。为了保持吸引力，河内博物馆应继续开展有特色、有深度、有组织的专题展览活动，建立一支精干、外语流利的解说员队伍，专门为年轻人开展活动等。（完）