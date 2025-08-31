将数字资产的发展潜力转化为实际的经济效益

越南第十五届国会在第九次会议上通过的《数字技术产业法》是一项具有突破性的决策，对越南数字技术产业的发展具有特别重要的意义。特别是，该法对数字资产、加密资产和数字货币进行了明确界定，不仅有助于保护持有者的合法权益，还为正在运营数字基础设施的企业提供更为明确的法律框架。



为越南数字资产构建法律走廊



据越南科学技术部信息技术产业局局长阮克历表示，国会通过《数字技术产业法》使越南成为全球首个颁布关于数字技术产业法律的国家，彰显越南在构建现代与全面的数字制度方面的先行者地位。



Triple-A发布的《2024年全球加密货币所有权状况》报告指出，超过五分之一的越南人口拥有加密货币，居全球第二；根据Chainalysis的《2023年全球加密货币采用指数》，越南在全球居民对数字货币的接受程度方面排名第三。《数字技术产业法》为构建数字资产法律框架夯实重要基础，确保数字资产的所有权、交易和安全。这是当前国家发展实践中的一个迫切需求。此外，该法还支持技术创新、区块链平台的发展；同时，保护用户免受诈骗、资产丢失等由于缺乏监管规定所带来的风险。



在《数字技术产业法》获国会通过之前，政府总理于6月12日签署了第1131/QĐ-TTg号决定，公布《重点技术领域和技术产品目录》。其中，区块链技术及其相关三类产品为数字资产、数字货币、加密货币，区块链网络基础设施以及被确认为重点技术领域和技术产品的溯源系统。

上述文件进一步具体化党和国家关于科技创新、数字化转型、民营经济、区块链的系列重要决议。



完善法律框架不仅有确保法律的有效实施，还为越南企业抢占全球加密资产市场的发展先机创造了有利条件。



国内科技企业发展的强劲动力



越南区块链与数字资产协会主席、1Matrix公司董事长范德忠与国家数据协会执行委员会委员、PILA集团股份公司创始人兼总裁阮富勇一致认为，数字资产是未来数字技术交易和数字经济的未来。将房地产、商品、数据和知识产权等资产进行数字化，有助于提高资产的流动性、透明度和个人与企业的融资可得性。数字资产为去中心化金融（DeFi）、数字贸易和众筹融资（crowdfunding）等新型经济模式开辟了道路，尤其是在区块链技术的支持下。



阮富勇表示，《数字技术产业法》正式将数字资产纳入法律调整范畴，是一个具有重大意义的进步。根据新法律框架，数字资产不再是“灰色地带”的概念，而逐步获得法律承认、定名定价及合法交易。投资者、银行、审计公司及监管机构均参与更加透明可信的整个生态系统中。这对要求资产所有权保障、资金流透明和流动性强的外国间接投资尤为重要。



阮富勇指出，该法律的出台，标志着越南的角色正从“全球金融秩序的跟随者”转变为“构建自身数字资产本位的国家”，从而增强投资者的信心，也为港口、工业园区、房地产、股权、艺术品乃至碳信用等基于实物资产数字化的新型金融模式开辟了道路。这一新兴资本流将助力越南发展基础设施、构建具有国际竞争优势的创新科技孵化与创业模式，而这些正是传统商业银行融资渠道难以覆盖的部分。



范德忠与阮富勇相信，越南正迎来将数字资产的发展潜力转化为实际经济效益的重要机遇，为塑造越南数字经济的崭新面貌与可持续发展注入动力。（完）