宣光省着力发展主打果树和特产果树

为了朝着集中和可持续的方向发展经济价值高、生产中应用新技术的果树，宣光省制定了至2025年和2030年的主打果树和特产果树发展计划。

其中，宣光省将重点发展一些该省具有优势的主打果树，如橙子、柚子、龙眼、香蕉、番荔枝，以及一些当地特产果树，如咸安橙子、春云柿子、宏泰梨。

宣光省主打果树和特产果树的发展是根据越南农业与农村发展部到2025年和2030年主打果树发展提案和农业部门结构调整方案，并将其与宣光省新农村建设项目相结合。

此外，为了在该省有效和可持续发展果树，宣光省将重点实施一些关键的解决方案，包括吸引企业投资建设主打果树和特产果树产品加工厂；与企业密切配合确定主打果树种植区；推动从种植基地到产品加工和出售等的果树产业链条的形成。

宣光省还开展多种形式的助农活动，将先进技术转让给各合作社、农场和农民，以提高产品质量，满足市场需求；重点为全省经济价值高的主打果树和特产果树打造品牌和地理标志；组织实施好支持农、林、渔业生产发展等涉农政策；推进“一乡一品”（OCOP）产品与新农村建设等。

宣光省力争到2025年全省果树面积达1.9万公顷以上，年产量超过20万吨。其中，经济价值高的主打果树和特产果树面积超1.62万公顷，年产量达18万吨以上。

到2030年，全省果树种植面积达1.9万多公顷，年产量超过22万吨。其中，主打果树和特产果树面积达1.77万多公顷，年产量达21万吨以上。

目前，宣光省果树面积有1.97万公顷，其中，橘子树7716公顷，柚子树5358公顷，龙眼树899公顷，香蕉树2233公顷等，年总产量超过18万吨。（完）