实现各项自贸协定带来的机会最优化

过去几年，世界和越南经济面临着前所未有的波动，从新冠肺炎疫情、供应链中断，到俄乌冲突、能源危机或通货膨胀蔓延全球。在此背景下，宏观统计数据显示，各项自由贸易协定（FTA），特别是新代自由贸易协定在减轻不利影响、促进国内企业生产和出口活动中发挥了重要作用，为确保越南经济增长做出了重要贡献。

根据越南工商会（VCCI）的一项调查，高达76%的企业认为，自贸协定至少在未来三年内将继续对商业前景产生影响，其中大部分是积极影响。然而，也有许多障碍使企业难以从自贸协定中受益，最显着的是市场波动和不确定性（47%的企业涉及）、竞争力有限（46%的企业涉及）、缺乏有关承诺和利用方式的信息 (40%的企业涉及)。

促进生产与出口

《越南与欧盟自贸协定》（EVFTA）于2020年8月1日正式生效。据工贸部进出口局的消息，实施两年后，越南对欧盟的出口总额达834亿美元（平均417亿美元/年），比2016-2019年阶段年均出口额总额高出24%。2020年利用EVFTA关税优惠的出口商品比例达14.8%，2021年增加到20.2%，2022年前6个月增加到24.5%。

其中，许多出口商品都实现引人瞩目的增长率，如钢铁增长了739%， 相机、摄像机和配件增长260%，机械设备增长82.3%。一些新产品在此期间也对欧盟市场实现了高增长，如稻米、竹藤、莎草垫增长了50%以上，陶瓷及瓷器制品增长25%以上，蔬果、电线电缆增长15%以上等。

可见，EVFTA对促进越南对伙伴市场的出口做出了重大贡献。此外，越南工商会就EVFTA对企业进行调查结果显示，41%的企业表示至少从EVFTA中获得了一种利益。

越南工商会WTO与融入中心主任阮氏秋庄分享说，企业最普遍的好处来自优惠关税以及增加订单、收入和利润的积极影响。这可能归功于企业对该协定的了解程度提高，近94%的企业听说过或不同程度地了解EVFTA，在正在实施的自贸协定中比例最高的；约30%的企业非常了解EVFTA，10%的企业掌握EVFTA与其营商活动相关的各项承诺。

近年来，自2019年1月正式生效以来的《跨太平洋伙伴关系全面及进步协定》（CPTPP）实施工作给越南进出口领域带来了许多积极成果。2022年前8个月，越南对CPTPP成员国的出口额达410亿美元，比2021年同期增长38.7%；贸易顺差额为60亿美元，创自贸协定生效以来最高水平。

CPTPP带来了巨大的影响，帮助越南企业加大了对加拿大、墨西哥或秘鲁等以前未开发市场的出口力度。

进出口局副局长陈青海

与作为越南传统市场的EVFTA成员国不同，CPTPP成员国尤其是美洲各国是相对较新的市场，越南在CPTPP签署之前的出口量还很小。

进出口局副局长陈青海表示，CPTPP带来了巨大的影响，帮助越南企业加大了对加拿大、墨西哥或秘鲁等以前未开发市场的出口力度。今年前几个月对这些国家的出口实现积极增长，即前八个月对加拿大出口额达45亿美元，比2021年同期增长32%；对墨西哥出口额达32亿美元，同比增长9.2%。

通过自由贸易协定促进出口的机会是巨大的，但根据越南工商会的调查，企业也反映出许多障碍，这些障碍可能使他们难以从EVFT乃至各项自由贸易协定中受益。最显着的是市场波动和不确定性（47%的企业涉及）、竞争力有限（46%的企业涉及）、缺乏有关承诺和利用方式的信息 (40%的企业涉及)。这就是越南出口商品仅占欧盟市场每年2.1万亿美元进口总额的2%的原因。

专家建议，在自贸协定的实施过程中，国家政策、企业意识和行动都需要进行适当调整。司法部法学院博士高春峰认为，未来须在实施新代自由贸易协定的背景下进一步对法律和体制进行改革。

具体来说，政府需要出台更多的政策，通过发展市场信息系统，组织贸易促进计划，加强市场分析和预测工作，颁布为企业创造有利条件的政策为企业在贸易信息方面提供支持，从而支持企业直接有效地嵌入供应链。

有关企业方面，进出口局副局长阮锦庄分享说，企业意识和行动的主动性是必要条件，而努力提高竞争力是充分条件，帮助企业从自贸协定中获益。企业须主动获取有关针对每个特色产品的关税减免机会的信息；主动掌握市场趋势、嗜好、商品进口机制等市场信息，其中关注品质要求，避免因不合格而被退货的状况。

企业之间的合作与对接，尤其是在协会框架内的将成为有效、安全和可持续地利用融入承诺的重要支持因素。

吸引供应链转移

东盟与中国、日本、韩国、新西兰和澳大利亚等五个伙伴国签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是最大的自由贸易协定，涵盖全球GDP的30%。正式生效近一年后的分析结果表明，RCEP对越南的贸易影响并不显着，因为我们之前已签署各项双边或多边自由贸易协定，对电子元件、纺织品等主打出口产品类的税率非常低。

然而，RCEP中统一原产地规则的应用已为越南更深入地参与区域供应链提供便利。 特别，鉴于RCEP，以前发生的供应链向越南转移的趋势将继续得到推动。 随着该地区的主要投资者促进专业化以发展供应链，预计越南吸引外资也将增加。

越南计划投资部下属的国家社会经济信息与预测中心的陈全胜博士表示，越南在供应链中的生产目前主要集中在下游的外包和组装（电子、汽车、服装）或中低技术制成品（纺织业）。我们的研究表明，RCEP将通过推动市场扩展、提高经济效率、吸引对上游制造业的投资，为越南提高附加值、提高生产力、克服当前外包形势创造机会。

此外，RCEP还有助于提高越南优势产业的专业化水平，从而吸引更多供应链中的FDI流向越南。该协议还有助于国内企业利用累积原产地规则更多地参与全球价值链，提高自贸协定优惠关税的利用率。

RCEP还将通过降低关税措施和灵活的原产地规则进一步扩大出口市场，有助于加大吸引外资力度并将服装供应链转移到越南。

RCEP有助于提高越南优势产业的专业化水平，从而吸引更多供应链中的FDI流向越南。

为了更好地利用RCEP带来的机遇，陈全胜博士建议应加强有关该协议的信息传播，尤其是从塑造供应链的角度来看RCEP条款的好处和挑战；从而帮助越南企业更好地规划生产和商业计划并参与全球供应链。

在吸引供应链转移的过程中，应谨慎选择流入的FDI资金，并为零部件制造业提供适当形式的保护和支持，为越南企业更好发展创造机会。此外，应鼓励越南企业向RCEP市场出口商品，以提高出口能力，增加积累，并逐步将生产活动转移到附加值更高的环节。

对汽车制造业而言，应加大促进力度，为吸引大型汽车企业的FDI，力争专业生产零部件和组装汽车以出口到RCEP国家。对于服装行业，我们应利用RCEP来吸引世界知名品牌的投资，从而吸引这一品牌的供应商到越南生产高质量的原材料，有助于减少贸易逆差并增加附加值。（来源：《人民报》）