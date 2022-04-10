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安沛省努力让历史文化遗产绽放新的光彩
多年来，文化遗产保护工作一直受到安沛省各级部委行业的高度重视。该省多个物质和非物质文化遗产得以研究和公认有助于激发人民的爱国精神、民族自豪感以及增强遗产保护的责任意识，为省经济社会发展做出积极贡献。
阮太学及在安沛起义牺牲的战士们陵墓遗迹区是纪念英勇斗争、不怕牺牲的革命战士。该遗迹区被越南文化体育与旅游部于1990年公认为国家级历史遗迹区。经过多次修缮改造，该遗迹区规模得以扩大、面貌焕然一新。尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但从2021年至今，该遗迹区仍接待许多游客前来参观上香。这里是已成为培养年轻一代对民族历史文化遗产的保护意识和爱国精神的理想之地。
安沛省传媒与文化中心经理丁氏春香说：“近年来，由于遭受新冠肺炎疫情的影响，本省游客到访量大幅下降。但我们已主动同国内外旅行社配合制定计划，吸引游客前来本省各历史遗迹参观，同时十分注重导游和历史遗迹服务人员等培训工作。”
截至目前在安沛省博物馆保存与收藏的历史文化资料和实物共2.6万件，其中向公众展示的资料和实物共 1000件，为该省居民更加了解安沛省风土人情和历史文化等提供便利条件。从年初至今，该博物馆游客到访量多达10.5万人次。
安沛市居民武文孟说：“这是首次我来参观该博物馆。这里是储藏很多富有文化价值的资料实物，给参观者带来有趣的体验。”
为了提高历史文化教育与研究质量以吸引更多游客前来参观，该博物馆特别注重历史宣传、收藏实物、装饰展示、场地清理和标本清点等工作，为参观者和研究人员提供最佳的服务。通过历史资料和实物的收藏和展示，该博物馆希望能够让年轻一代更加了解安沛省文化遗产的价值，鼓励每个人积极自我修养，为建设祖国家乡更加美丽繁荣做出积极贡献。
截至目前，安沛省历史文化遗迹共123处，其中特别国家级遗迹一处、国家级遗迹12处、省级遗迹111处等。（完）
阮太学及在安沛起义牺牲的战士们陵墓遗迹区是纪念英勇斗争、不怕牺牲的革命战士。该遗迹区被越南文化体育与旅游部于1990年公认为国家级历史遗迹区。经过多次修缮改造，该遗迹区规模得以扩大、面貌焕然一新。尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但从2021年至今，该遗迹区仍接待许多游客前来参观上香。这里是已成为培养年轻一代对民族历史文化遗产的保护意识和爱国精神的理想之地。
安沛省传媒与文化中心经理丁氏春香说：“近年来，由于遭受新冠肺炎疫情的影响，本省游客到访量大幅下降。但我们已主动同国内外旅行社配合制定计划，吸引游客前来本省各历史遗迹参观，同时十分注重导游和历史遗迹服务人员等培训工作。”
截至目前在安沛省博物馆保存与收藏的历史文化资料和实物共2.6万件，其中向公众展示的资料和实物共 1000件，为该省居民更加了解安沛省风土人情和历史文化等提供便利条件。从年初至今，该博物馆游客到访量多达10.5万人次。
安沛市居民武文孟说：“这是首次我来参观该博物馆。这里是储藏很多富有文化价值的资料实物，给参观者带来有趣的体验。”
为了提高历史文化教育与研究质量以吸引更多游客前来参观，该博物馆特别注重历史宣传、收藏实物、装饰展示、场地清理和标本清点等工作，为参观者和研究人员提供最佳的服务。通过历史资料和实物的收藏和展示，该博物馆希望能够让年轻一代更加了解安沛省文化遗产的价值，鼓励每个人积极自我修养，为建设祖国家乡更加美丽繁荣做出积极贡献。
截至目前，安沛省历史文化遗迹共123处，其中特别国家级遗迹一处、国家级遗迹12处、省级遗迹111处等。（完）