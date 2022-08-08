安沛省站奏县共同居住着11个民族的同胞，其中芒族同胞为多数。当地芒族同胞拥有一个富有特色的文化生活，其中芒族同胞传统服装特色鲜明。

趁着闲暇时间，站奏县板功乡斜处村居民方氏奎女士进行手工蜀锦织造制作。据芒族同胞的观念，无论男女老少，去世时一定要穿着用亚麻纤维纺制的织物来制作的衣服。因此，

芒族

同胞妇女小时候就学会蜀锦织造技艺。

安沛省站奏县板功乡居民方氏奎说：“我从小就学会了蜀锦织造技艺，挺有兴趣的，以后我孩子长大了，我将帮她掌握蜀锦织造技艺，以保护与

弘扬

芒族同胞传统文化价值”。

芒族同胞妇女在日常生活中都穿着传统服饰。在不同的节假日，她们身穿的传统服饰也将随其而变了一些。

安沛省

站奏县板功乡居民江氏赛说：“目前，我们在日常生活中很少穿亚麻纤维织成的裙子，但我仍向子孙后代传授亚麻织造技艺，让她们铭记自己民族的传统服饰”。

芒族妇女裙子上的花纹介绍当地美丽的自然风光、芒族同胞日常生活和工作场景等。芒族同胞居住在山丘地区，因此该民族妇女服装以红色为主。红色象征着温暖和充实以及人们对美好生活的渴望。

目前，安沛省各级政府一直关注

保护

与弘扬站奏县芒族妇女传统服装乃至芒族同胞的文化价值。在节假日和重要日子里，芒族妇女都穿着传统服装。其不仅充分体现民族文化特色、民族文化自豪感，而且还有助于建设一个绿色、和谐、富有各民族文化特色的站奏县。（完）