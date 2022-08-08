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安沛省努力保护与弘扬芒族文化传统价值
趁着闲暇时间，站奏县板功乡斜处村居民方氏奎女士进行手工蜀锦织造制作。据芒族同胞的观念，无论男女老少，去世时一定要穿着用亚麻纤维纺制的织物来制作的衣服。因此，芒族同胞妇女小时候就学会蜀锦织造技艺。
安沛省站奏县板功乡居民方氏奎说：“我从小就学会了蜀锦织造技艺，挺有兴趣的，以后我孩子长大了，我将帮她掌握蜀锦织造技艺，以保护与弘扬芒族同胞传统文化价值”。
芒族同胞妇女在日常生活中都穿着传统服饰。在不同的节假日，她们身穿的传统服饰也将随其而变了一些。
安沛省站奏县板功乡居民江氏赛说：“目前，我们在日常生活中很少穿亚麻纤维织成的裙子，但我仍向子孙后代传授亚麻织造技艺，让她们铭记自己民族的传统服饰”。
芒族妇女裙子上的花纹介绍当地美丽的自然风光、芒族同胞日常生活和工作场景等。芒族同胞居住在山丘地区，因此该民族妇女服装以红色为主。红色象征着温暖和充实以及人们对美好生活的渴望。
目前，安沛省各级政府一直关注保护与弘扬站奏县芒族妇女传统服装乃至芒族同胞的文化价值。在节假日和重要日子里，芒族妇女都穿着传统服装。其不仅充分体现民族文化特色、民族文化自豪感，而且还有助于建设一个绿色、和谐、富有各民族文化特色的站奏县。（完）