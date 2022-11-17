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宁顺省探沃里旅游度假区的独特之处
探沃里旅游度假区占地面积10公顷，风景秀丽，涵盖山、草原、沙丘、大海四种地形。这里有大自然、有休闲、探险和文化设施，是旅行探索、体验和运动的理想场所。探沃里度假村执行经理杜氏清心表示：“这是一个拥有独特住宿体验的旅游度假区。这是一个蒙古村庄，建有多个带有游牧文化色彩的蒙古包。这里有15个蒙古包和5间木屋。非常适合公司、团体搞团建活动，还可供家庭露营、住宿和体验占族文化。此外，这里还可举办晚宴和篝火晚会。度假村设有滑草、射箭、滑沙、沙丘越野车等体验服务，农历新年和夏季为旺季。”
探索探沃里旅游区，游客还可变身为温柔美丽的占族姑娘或强壮的占族小伙。这里提供占族服装出租服务。只要一套占族服装、一条围巾，头上顶着一个陶罐，女孩们就变身成了在长长的山丘上优雅走着的占族姑娘。
探沃里旅游区的另一个独特之处是，来到这里，您会看到成群结队的羊群在草原上慢悠悠地吃草。游客们对与有趣可爱的绵羊合影特别有兴趣。除此之外，游客还可以体验有吸引力的游戏、极限运动和有趣的娱乐服务。探沃里度假村市场部员工阮凤莺介绍说：“游戏服务包括乘坐越野车探索美营沙丘，在美营海划皮划艇。旅游区内设有滑草、滑沙、射箭、骑马、蒙古族或占族服饰摄影服务。美营沙丘被比喻为迪拜小沙漠。游客可登上美营沙丘，站在山上俯瞰美营灯塔。”
来到探沃里，游客还有机会品尝难得一见的地方美食。在这里，巨大的山脉、细白的沙滩、清澈湛蓝的大海等美丽的自然风光征服了无数游客。第一次来到探沃里旅游区的平顺省藩切市游客黎青海表示：“进入探沃里旅游区，眼前的景色就像是蒙古的草原。蒙古包的图案，内饰都带有蒙古文化特色。这里的沙丘非常漂亮，是我去过的沙丘中最美的，我曾去过美奈沙丘。这里的沙丘延伸到海，可在沙丘上玩耍，然后下到海里。这里的海也很美，比其他地方的更蓝。我会向朋友和家人介绍宁顺省探沃里旅游度假村。因为这个地方给人留下了很好的印象，服务也是独一无二的。”
原生态的美景、浪漫的景观、丰富的美食、独特的服务是探沃里旅游度假村吸引和征服游客的因素。探沃里旅游区就像广阔的草原中一个宁静的蒙古村庄，被游客亲切地称为“越南的蒙古草原”。（来源：越南之声新闻网）