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奠边府大捷70周年：震动地球的56个昼夜

70年前的3月13日，越南军队向敌军的集团据点群打响第一枪，拉开了奠边府战役56个昼夜的序幕。 然而，为了使1954年3月13日成为历史性战役的打响之日，此前，奠边府党委和奠边府战役指挥部就改变了作战方针做出了正确的决策部署，为战役的胜利作出了贡献。 1954年5月7日，越南人民军的“决战决胜”旗帜在德卡斯特里地堡的屋顶上迎风飘扬。
1953年秋冬季，法国殖民主义者和美国的干预推出了纳瓦尔计划。 该计划的重点是使奠边府建设成为印度支那最强大的据点，意在控制老挝西北部和上寮的辽阔地区，企图在18个月内消灭越南大部分主力军，意在控制越南领土，控制整个南部印度支那。

法国将领赞口不绝，称奠边府集团据点群犹如一只非常厉害的“刺猬”，这里拥有尖刺密布的坚固混凝土工事。 在芒清盆地，法国殖民者部署北中南三个分区的21个营16200兵力，包括内外相互支撑、层层围剿的49个基地。芒清（Mường Thanh）和洪禽（Hồng Cúm）两个机场每日有近100架飞机起降，可运输约200至300吨货物，每天空降伞兵100~150名。

科格尼将军将奠边府视为“粉碎越盟主力军的陷阱”，科格尼声称：“我们拥有强大的火力，足以消灭数量比咱们多3至5倍的敌人”。 纳瓦拉将军评论道：“如果他们下来，就是死路一条”。

充分认识到法国殖民主义者的阴谋诡计，1953年12月上旬，中央政治局决定发动奠边府战役，并批准了“速战速决”的作战计划。 然而，在评估这场战略战役双方兵力对比时，武元甲大将做出了他军旅生涯中最艰难的决定，即停止作战行动、撤出炮兵，将 “速战速决”的作战方案转为“稳扎稳打”。

改变作战方案，撤出炮兵，对炮兵官兵来说是一个巨大的挑战。 这个决定引起了思想上的轩然大波，因为数千人为了拉大炮而付出了千辛万苦、鲜血和汗水。

随后的两个月，越南人民军凝聚了思想、力量和决心，“一切为了战场，一切为了胜利”，采用了疑兵策略，在奠边府森林周围开辟了更宽更长的道路。 然后又把火炮拉了进来，修建了更坚固的工事，挖了更深的战壕，距离法军的基地越来越近。 粮草和武器从后方涌向前方。一切都为了一场漫长的战斗做准备。

在奠边府战役期间，数万名民工参与运送伤员、粮食、武器装备服务战场；开山伐林，让部队将火炮拉入战场。

每个人都深刻领略到了这次战役的伟大意义：“摧毁敌人最坚固的据点，摧毁纳瓦尔计划，挫败法美帝国主义延长侵略战争的阴谋，打开抗战新局面”。

1954年3月11日，胡志明主席致信战士们：“你们即将到战场。你们这次的使命非常伟大、艰巨但非常光荣……我坚信你们将最近取得的胜利发扬光大，克服一切艰难险阻，完成未来的光荣任务……祝你们凯旋！”

1954年3月13日下午5时整，越南部队向欣蓝（Him Lam）据点发起进攻，开启了奠边府战役。 越军摧毁了这个据点和独立（Độc Lập,）据点，迫使板桥（Bản Kéo）据点投降，摧毁了奠边府据点群的北门； 消灭并俘虏敌人2000余名，击毁飞机25架，全歼一个团，并获得了芒清机场的控制权。 1954年4月，越军同时进攻其他据点，加紧包围，切断控制芒清机场，使敌军陷入被动和高度恐慌的状态。

1954年5月1日至5月7日，越军攻击东部根据地，发动总攻，摧毁整个奠边府集团据点群。

1954年5月7日下午5时30分，越军决战决胜旗帜在敌指挥部的屋顶上迎风飘扬。 到当天24时，敌军全部被俘。

 历经坚强、勇敢和富有创造力的56个昼夜，越军和越南人民创造了 “煊赫五洲，震动地球的56个昼夜”的奠边府大捷。 整个“不可战胜”的奠边府据点群被越南军和越南人民彻底歼灭。

胡志明主席重申，“奠边府大捷是历史上辉煌的金色里程碑”。 奠边府胜利为关于结束印度支那战争、恢复和平的日内瓦协定的签署铺平了道路； 为越南人民在1975年取得抗美救国、解放南方、统一国家的抗战中取得胜利奠定了基础。

70年已经过去，奠边府大捷因其重大意义和伟大地位，永远成为了越南人民的骄傲。 正如范明政总理所强调的那样：“‘煊赫五洲 震动地球’的奠边府大捷”具有重大的历史意义和深刻的时代意义，是爱国主义的胜利，代表越南人民在党的英明领导下的伟大团结的力量和顽强的意志，展现出了越南人民军的成长。

奠边府大捷70周年是重大的政治事件，激发民族自豪感，有利于加强革命传统教育； 激励奠边省和西北地区各省的各族人民奋发向上；向为建设和保卫祖国作出贡献的同胞和战士们表达感恩之情； 同时，从而为建设日益富强的奠边省作出贡献。（完）

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