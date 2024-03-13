奠边府大捷70周年：震动地球的56个昼夜

1953年秋冬季，法国殖民主义者和美国的干预推出了纳瓦尔计划。 该计划的重点是使奠边府建设成为印度支那最强大的据点，意在控制老挝西北部和上寮的辽阔地区，企图在18个月内消灭越南大部分主力军，意在控制越南领土，控制整个南部印度支那。



法国将领赞口不绝，称奠边府集团据点群犹如一只非常厉害的“刺猬”，这里拥有尖刺密布的坚固混凝土工事。 在芒清盆地，法国殖民者部署北中南三个分区的21个营16200兵力，包括内外相互支撑、层层围剿的49个基地。芒清（Mường Thanh）和洪禽（Hồng Cúm）两个机场每日有近100架飞机起降，可运输约200至300吨货物，每天空降伞兵100~150名。



科格尼将军将奠边府视为“粉碎越盟主力军的陷阱”，科格尼声称：“我们拥有强大的火力，足以消灭数量比咱们多3至5倍的敌人”。 纳瓦拉将军评论道：“如果他们下来，就是死路一条”。



充分认识到法国殖民主义者的阴谋诡计，1953年12月上旬，中央政治局决定发动奠边府战役，并批准了“速战速决”的作战计划。 然而，在评估这场战略战役双方兵力对比时，武元甲大将做出了他军旅生涯中最艰难的决定，即停止作战行动、撤出炮兵，将 “速战速决”的作战方案转为“稳扎稳打”。



改变作战方案，撤出炮兵，对炮兵官兵来说是一个巨大的挑战。 这个决定引起了思想上的轩然大波，因为数千人为了拉大炮而付出了千辛万苦、鲜血和汗水。



随后的两个月，越南人民军凝聚了思想、力量和决心，“一切为了战场，一切为了胜利”，采用了疑兵策略，在奠边府森林周围开辟了更宽更长的道路。 然后又把火炮拉了进来，修建了更坚固的工事，挖了更深的战壕，距离法军的基地越来越近。 粮草和武器从后方涌向前方。一切都为了一场漫长的战斗做准备。



在奠边府战役期间，数万名民工参与运送伤员、粮食、武器装备服务战场；开山伐林，让部队将火炮拉入战场。



每个人都深刻领略到了这次战役的伟大意义：“摧毁敌人最坚固的据点，摧毁纳瓦尔计划，挫败法美帝国主义延长侵略战争的阴谋，打开抗战新局面”。



1954年3月11日，胡志明主席致信战士们：“你们即将到战场。你们这次的使命非常伟大、艰巨但非常光荣……我坚信你们将最近取得的胜利发扬光大，克服一切艰难险阻，完成未来的光荣任务……祝你们凯旋！”

1954年3月13日下午5时整，越南部队向欣蓝（Him Lam）据点发起进攻，开启了奠边府战役。 越军摧毁了这个据点和独立（Độc Lập,）据点，迫使板桥（Bản Kéo）据点投降，摧毁了奠边府据点群的北门； 消灭并俘虏敌人2000余名，击毁飞机25架，全歼一个团，并获得了芒清机场的控制权。 1954年4月，越军同时进攻其他据点，加紧包围，切断控制芒清机场，使敌军陷入被动和高度恐慌的状态。

1954年5月1日至5月7日，越军攻击东部根据地，发动总攻，摧毁整个奠边府集团据点群。

1954年5月7日下午5时30分，越军决战决胜旗帜在敌指挥部的屋顶上迎风飘扬。 到当天24时，敌军全部被俘。



历经坚强、勇敢和富有创造力的56个昼夜，越军和越南人民创造了 “煊赫五洲，震动地球的56个昼夜”的奠边府大捷。 整个“不可战胜”的奠边府据点群被越南军和越南人民彻底歼灭。



胡志明主席重申，“奠边府大捷是历史上辉煌的金色里程碑”。 奠边府胜利为关于结束印度支那战争、恢复和平的日内瓦协定的签署铺平了道路； 为越南人民在1975年取得抗美救国、解放南方、统一国家的抗战中取得胜利奠定了基础。



70年已经过去，奠边府大捷因其重大意义和伟大地位，永远成为了越南人民的骄傲。 正如范明政总理所强调的那样：“‘煊赫五洲 震动地球’的奠边府大捷”具有重大的历史意义和深刻的时代意义，是爱国主义的胜利，代表越南人民在党的英明领导下的伟大团结的力量和顽强的意志，展现出了越南人民军的成长。



奠边府大捷70周年是重大的政治事件，激发民族自豪感，有利于加强革命传统教育； 激励奠边省和西北地区各省的各族人民奋发向上；向为建设和保卫祖国作出贡献的同胞和战士们表达感恩之情； 同时，从而为建设日益富强的奠边省作出贡献。（完）