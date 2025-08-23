多措并举减轻电子商务对环境的影响

据越南电子商务协会（VECOM）2024年的调查结果显示，多达80%的在线消费者认为电子商务对环境产生了不良或极其不良的影响；其中21%的消费者认为电子商务对环境的影响甚至超过了传统商业。

据越南工贸部电子商务与数字经济局的统计数据显示，2021-2025年阶段，越南电子商务年均增长20%。2024年，电子商务市场规模达250亿美元，占全国商品零售和消费服务收入总额的9%左右。预计到2030年，电子商务市场规模可达1000亿美元，使越南跻身全球电子商务增长最快的国家行列。

然而，这种“神速”增长也伴随着大量的废弃物。据世界自然基金会越南分会（WWF Vietnam）数据显示，仅在2023年，越南电子商务行业就消耗了33.2万吨包装材料，其中17.1万吨为塑料包装。若未采取减少措施，预计到2030年，电子商务产生的塑料垃圾将达到每年80万吨。

实际上，除了包装材料，运输环节也留下了巨大的碳足迹。据 谷歌（Google）、淡马锡（Temasek ）和 贝恩（Bain & Company）的报告指出，若能优化送货线路、使用可回收材料，电子商务所产生的碳排放可减少30%至40%。然而，要实现这一目标，需要政府、企业与消费者的共同参与。

根据越南电子商务协会的调查：79% 的网购用户希望国家尽快出台并落实电子商务环境保护规定；71% 的消费者建议企业公布采用绿色包装；61% 的消费者强调传播与教育对提升环保意识的作用。

在数字经济快速发展的背景下，电子商务已成为数百万名越南消费者不可或缺的购物渠道。然而，在带来便捷的同时，电商也给环境带来不小的负担，其中包括废弃物，尤其是塑料包装。面对这一现实，越来越多消费者主动改变消费习惯，以更绿色、更智慧的方式购物。

为满足消费者的环保需求，不少电商企业也开始积极转变。越南军队电信工业集团旗下Viettel邮政股份总公司（Viettel Post）代表透露，该公司已经推行移动邮局模式，直接在运输车辆上进行分拣货物，减少中间环节，从而降低15%的运输里程，节省燃料、减少排放。此外，Viettel Post 还在各大分拣仓安装太阳能系统，为照明系统和空调供能，减少对化石能源的依赖。

在生产与包装领域，各大型企业也加速推进可持续发展战略的落地执行，如雀巢（Nestlé） 设定到2025年减少20%碳排放、100%包装材料实现可回收或可重复使用的目标；可口可乐（Coca-Cola） 承诺到2035年，其包装材料中将有 35%至40% 使用可回收材料；此外，利乐（Tetra Pak）平阳工厂是越南为数不多获得LEED金级认证的工厂之一，每年节约约200万升用水、减少约4000吨二氧化碳排放。

现实表明，越南电子商务已走过一段令人印象深刻的发展历程， 其规模从2015年的40亿美元增长至2024年的310亿美元，力争到2030年达1000亿美元。在追求高速增长的同时，朝着净零排放目标前进”已成为当务之急。

围绕这一问题，越南工贸部部长阮鸿延强调，绿色电子商务将被纳入《电子商务法修正案（草案）》中，从‘鼓励’逐步迈向‘强制’执行。同时也要出台相应政策，支持企业创新包装材料，支持绿色消费行为，加大废弃物的回收与再利用力度等。（完）