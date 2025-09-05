多国领导人和国际组织负责人致电致函 热烈祝贺越南国庆80周年

值此越南社会主义共和国国庆80周年（1945.9.2-2025.9.2）之际，大不列颠及北爱尔兰联合王国、白俄罗斯共和国、德意志联邦共和国、意大利共和国、西班牙王国、阿拉伯埃及共和国、阿拉伯联合酋长国、丹麦王国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国等国家领导人和联合国秘书长、欧洲理事会主席、亚洲政党国际会议常务委员会联合主席分别向越南党、国家领导人和越南人民发来贺电、贺信和贺函，表示热烈祝贺。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯向越南国家主席梁强致贺电，并向越南人民表示祝贺。他强调，这是回顾系列全球性挑战的机会，旨在提出多边解决方案，促进和平、可持续发展和人权。

英国国王查理三世向越南国家主席梁强和越南人民发来贺电。他表示，胡志明主席80周年前宣读《独立宣言》这一历史性里程碑体现了越南的精神力量、文化传统、团结互助精神、坚韧不拔的毅力以及在国际舞台上的巨大贡献。希望两国关系不断向前发展，特别是在保护生物多样性、应对气候变化以及为子孙后代保护环境等领域的合作。

白俄罗斯领导人向越南党和国家领导人致贺电，其中高度评价越南共产党在民族解放和国家发展事业中发挥的领导作用，并表示，苏林总书记近期对白俄罗斯的访问以及两国领导人之间的双边会晤是两国重要里程碑，为两国关系发展注入了强劲动力，推动两国关系迈向新高度。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔向越南国家主席梁强发来贺电。他强调，两国关系本着建设性精神发展，不断迈向繁荣与和平。两国人民之间的交流是双边关系的坚实基础。他认为，在全球面临不少挑战的背景下，越德两国合作具有日益重要的意义。

值此机会，德国社会民主党联合主席拉尔斯·克林贝尔向越共中央总书记苏林致贺信。德国左翼党联合主席伊内斯·施韦尔特纳和扬·范阿肯向越共中央委员会发来贺函。

意大利共和国总统塞尔焦·马塔雷拉向越南国家主席梁强发来贺信。他在信中强调，越意关系建立在互信与合作的基础上，现已成为两国在多个领域充满活力的伙伴关系。相信这一务实有效和互利关系继续得到巩固，为世界和地区的和平、稳定与可持续发展作出贡献。

西班牙国王费利佩六世向越南国家主席梁强和越南人民致以国庆祝贺。

阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西向越南社会主义共和国主席梁强致贺电。他强调，埃及希望与越南促进全面伙伴关

系，加强在各领域的合作关系，造福两国人民。

阿拉伯联合酋长国领导人分别向越南党和国家领导人和越南人民发来贺信，祝愿越南日益繁荣发展。

丹麦王国首相梅特·弗雷泽里克森向越南政府总理范明政致贺电。在贺电中，丹麦首相对丹麦成为越南人民的伙伴和朋友感到自豪，并期待两国在绿色增长、能源、贸易和投资等领域建立合作关系，进而推动两国伙伴关系迈向新台阶。

荷兰国王威廉亚历山大向越南国家主席梁强致以国庆佳节的祝福。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔向越共中央总书记苏林发来贺信。贺信强调，自1990年与越南建立外交关系以来，欧盟一直很荣幸与越南同行。35年来，双方伙伴关系不断得到巩固和深入发展。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯向越南国家主席梁强发来贺函。他强调，越委关系以深厚信任、团结和兄弟情谊为基础，超越了国与国之间的外交实践，并希望进一步促进巩固和平文化和基于政治理解和建设性对话的多极秩序的努力。

借此机会，委内瑞拉各政党领导人向越共中央总书记苏林和越南共产党发来贺电和贺信。

亚洲政党国际会议常务委员会联合主席郑义溶和穆沙希德·侯赛因·赛义德向越共中央总书记苏林发来贺信。贺信强调，八十年来，越南成为独立、发展、繁荣和国际一体化的典范，同时高度评价越南人民在政治、经济和社会进步等领域取得的巨大成就以及越南为地区和世界的和平稳定作出的贡献。

借此机会，菲律宾、日本、法国、白俄罗斯、巴西等国家外交部长以及亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）秘书长向越南外交部长致贺电和贺信。（完）