外媒：越南成为制造业投资热土的 4 个理由

文章指出，较低的劳动力成本是过去十年许多制造企业迁往越南的原因之一。然而，这并不是决定工厂选址的唯一因素。各家企业还要考虑供应链整合等因素。



在上游供应链方面，几乎没有东南亚制造商能够完全摆脱中国的“重力场”。与东盟4国不同，越南与中国接壤，这使得越南的制造企业更容易融入中国庞大的网络。



在下游供应链方面，由于越南有两个国际机场、部分大型港口、可靠的电源和互联网普及，将越南纳入供应链也是一个相对不受阻碍的过程。加上，由于越南的地理面积较小，大多数供应商都位于主要机场或海港附近，这使得成品从工厂运输到客户变得容易。



此外，与其他东南亚国家相比，由于越南是15个贸易协定的成员（这些协定覆盖全球50多个国家），因此越南商品可以更低的税率销往其他国家。



最后，政治稳定就是使越南成为制造业投资热土的重要因素。美国国务院发布2021年投资环境报告评估：“越南政治安全环境基本稳定”。



上述网站评估说，上述四个因素的结合显然足以为越南对投资者越发具有吸引力。越南顺利渡过了由新冠疫情造成的供应链中断的难关，仍被视为一个关键且不断增长的制造中心。随着政府继续在世界范围内实施自由贸易协定，并投资于交通和通讯基础设施，越南作为“新兴制造业中心”的地位将进一步得到加强。（完）