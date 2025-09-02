外国领导人祝贺越南社会主义共和国成立80周年

许多国家领导人纷纷致电或致函越南党和国家领导人，热烈祝贺越南社会主义共和国成立80周年。

老挝人民革命党中央委员会、老挝国家主席、老挝国会、老挝政府以及老挝建国阵线中央委员会分别向越南共产党中央委员会、越南国家主席、越南国会、越南政府以及越南祖国阵线中央委员会致国庆贺电。贺电中写道：80年前，在光荣的越南共产党英明领导下，兄弟般的越南人民以非凡的勇气和伟大的决心，经过数十年浴血奋战和巨大牺牲，推翻了殖民统治，于1945年赢得民族独立，并继续坚持不懈地同帝国主义侵略者斗争，将越南民族大团结的力量与时代力量、国际朋友的支持相结合，紧紧追随伟大胡志明主席的炽热愿望，坚定地宣告“没有什么比独立与自由更宝贵”。

老挝领导人热烈祝贺越南取得的辉煌成就，认为这是老挝的宝贵经验，也是老挝在保卫和发展国家事业中的巨大鼓舞。老挝领导人坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党英明正确领导下，越南人民一定能够在贯彻落实第十三次全国代表大会决议取得更大成就，成功召开第十四次全国代表大会，把越南建设成为现代化工业国家，实现富强、民主、公平、文明的目标。

老挝领导人强调，他们倍感自豪地看到，在胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席亲手奠基并在革命烈火中锻造的伟大友谊、特殊团结和全面合作，已成为两党两国和两国人民的共同无价遗产，是两国长久稳定和发展的保证，是各自国家胜利的重要因素。至今，这一关系依然不断得到培育和深化，结出丰硕成果，为两国人民带来切实利益。老挝领导人同时对越南党、国家和兄弟般的越南人民长期以来给予老挝的巨大、宝贵、及时和有效的支持表示衷心感谢。

中共中央总书记、中国国家主席习近平就越南社会主义共和国成立80周年向越共中央总书记苏林、国家主席梁强致贺电。中国国务院总理李强向越南政府总理范明政致贺电。中国全国人大常委会委员长赵乐际向越南国会主席陈青敏致贺电。

中国领导人的国庆贺电中对越南近年来在国家建设事业中取得了巨大成就，政治社会稳定，经济快速发展，人民生活水平不断提高，国际和地区影响力持续上升表示祝贺。他们相信在越共中央的坚强领导下，越南必将坚定不移地走符合本国国情的社会主义道路，圆满召开党的十四大，并朝着建党、建国两个一百年目标阔步前进。

关于中越关系，中国领导人强调，自建交75年来，两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的“同志加兄弟”的传统友谊不断发展。中国始终将越南视为周边外交的重要方向，愿以中越建交75周年和“中越人文交流年”为契机，继续弘扬传统友谊，加强团结合作，推动中越全面战略合作伙伴关系不断深化，造福两国人民，并为人类和平与进步事业作出更大贡献。

柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森，柬埔寨国会主席昆索达莉和柬埔寨王国首相洪玛奈分别向越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强、越南社会主义共和国政府总理范明政和越南社会主义共和国国会主席陈青敏致贺函。

在贺函中，柬埔寨领导人对越南取得的快速而全面的发展，以及越南在国际和地区舞台上起着日益重要的作用和地位表示钦佩。柬埔寨领导人强调，八月革命胜利和九·二国庆80周年的庆典是具有历史意义的活动，体现了在越南共产党80年来英明而坚毅的领导下，越南人民在建设富强、现代、坚韧国家事业中的力量和团结精神。同时相信在以苏林总书记为首的越南共产党英明领导下，越南一定能够实现到2045年成为高收入国家的目标。

柬埔寨领导人高度评价并重视柬越两国睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定的关系；并相信在历代两国领导人与人民精心培育的基础上，两党、两国和两国人民之间的友好与紧密合作关系将不断得到巩固和加强，造福两国人民，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯—卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）向越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强致贺信。

在致越南领导人的贺信中，米格尔·迪亚斯—卡内尔·贝穆德斯同志高度评价了越南在历史长河中取得的巨大成就；强调80年前越南民主共和国，即今日越南社会主义共和国的成立是一个重要的历史里程碑，体现了建设一个富强、美丽、和平与发展的国家的梦想。

古巴领导人指出，越南在反对殖民主义、帝国主义斗争中的胜利以及当今革新事业的成就，是正在为独立和自由而奋斗的各国人民的重要灵感源泉。值此机会，古巴重申了继续巩固由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗主席亲手缔造并不断培育的两国人民之间的传统友谊和深厚情谊的决心。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京向越共中央总书记苏林和越南国家主席梁强致贺电；俄罗斯联邦总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京向越南政府总理范明政致贺电；俄罗斯国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫·沃洛金和俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲金娜·马特维延科向越南国会主席陈青敏致贺电。

俄罗斯领导人就这一重大盛事向越南领导人和人民致以热烈祝贺，并强调在过去80年里，越南取得了巨大的发展成就，如今正自信而坚定地走在经济社会进步的道路上，在亚太地区和国际舞台上的声望日益提升。 俄罗斯高级领导人指出，越俄全面战略伙伴关系正朝着积极方向发展，本着互相尊重、兼顾彼此利益的精神，在地区和国际问题上的共同协调努力带来了良好成果。

值此之际，俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫向越共中央总书记苏林致贺信。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩向越共中央总书记苏林和越南国家主席梁强致贺电；朝鲜民主主义人民共和国内阁总理朴泰成向越南政府总理范明政致贺电。

在贺电中，朝鲜领导人向越南领导同志、越南党、政府和人民致以热烈祝贺；祝愿越南人民在建设社会主义国家的事业中取得更加辉煌的成就；并表示，相信两党、两国之间的传统友好关系将不断发展，符合社会主义事业和两国人民的共同利益。

印度总统德劳帕迪·穆尔穆向越南国家主席梁强致贺信，印度总理纳伦德拉·莫迪向越共中央委总书记苏林和越南政府总理范明政致贺电。

在贺信和贺电中，印度领导人表达了对越南人民在保卫和建设国家事业中所展现的英勇与坚韧精神的钦佩；强调印越关系升级为全面战略伙伴关系，体现了两国悠久的联系、政治互信、相互理解以及共同价值观；同时重申，印越全面战略伙伴关系是印度“东向行动”政策和新全球战略的重要支柱。

值此越南国庆之际，印度共产党（CPI）总书记也致信祝贺越南共产党中央委员会。

蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫向越南国家主席梁强致贺电，蒙古国总理贡布扎布·赞丹沙塔尔向越南政府总理范明政致贺电，蒙古国国家大呼拉尔主席达希泽格·阿玛尔巴雅斯加朗向越南国会主席陈青敏致贺电。

在贺电中，蒙古国领导人祝贺越南党、国家和人民在过去80年中建设和发展国家事业中取得的巨大成就；并坚信在越南共产党的领导下，越南人民将继续取得更加辉煌的成就，为建设一个繁荣富强的国家作出贡献，并不断提升其国际地位。

此外，老挝外交部长通沙万·丰威汉，老挝人民革命党中央对外部部长本莱·班达努冯，古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚，俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，朝鲜外交部长崔善姬等也分别向越南外长部代部长黎怀忠致电、致信表示祝贺。（完）