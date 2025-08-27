外国专家：越南主动应对非传统安全挑战

面对从恐怖主义、跨境毒品犯罪、人口贩运到高科技犯罪和网络安全等非传统安全威胁日益增长，越南正在积极采取预防措施并推动国际合作。

捷克西波西米亚大学副教授细田孝（Takashi Hosoda）在接受越通社驻布拉格记者采访时表示，如今传统威胁与非传统威胁交织，甚至形成“混合威胁”。对越南而言，除了网络犯罪、有组织犯罪和能源安全的风险外，南海的单方面行为也带来了诸多挑战。

这位专家高度评价越南政府发布的《应对非传统安全威胁的国家总体战略（近期至2030年、远期展望至2045年）》，认为早期发现异常以及区域与全球合作机制将是应对的关键。

长田孝表示，越南“四不”国防政策并不妨碍越南参与非传统领域的国际合作。他同时高度评价越南政府在实施国家非传统安全战略方面的努力，重点领域包括应对气候变化与自然灾害、网络与信息安全、能源与水资源安全、防疫以及打击有组织犯罪。这些将成为推动可持续经济社会发展的基础。他相信，日本可在能源、资源及海洋安全等领域与越南开展深度合作，因为两国都高度依赖海运。

长田孝强调，没有任何国家可以独自解决非传统挑战。因此，越南需要加强在东盟框架内的合作，同时扩大与美国、中国、日本及欧盟的协调合作。这也是即便在传统安全存在分歧的国家之间，也能够携手合作、增强互信并推动多边主义的一项重要领域，尤其在全球不稳定背景下尤为重要。（完）