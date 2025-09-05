外交部副部长阮明宇：进一步深化越中全面战略合作伙伴关系

越通社特派记者报道，当地时间9月4日晚，越南国家主席梁强离开北京，圆满结束应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，赴中国出席世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动和开展工作之行。借此机会，越南外交部副部长阮明宇就国家主席梁强此行取得的主要成果接受了记者的采访。

阮明宇表示，国家主席梁强此行取得了圆满成功。中国党和国家向国家主席梁强及越南高级代表团给予热情周到并充满同志和兄弟情谊的欢迎。总的来看，国家主席梁强此行取得以下两项突出成果：

首先，世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动具有时代意义，体现了国际社会在维护和平与正义的团结一致，最终结束了非正义战争，为包括越南在内的各国民族解放运动创造了有利条件，开创了世界和平与发展的新纪元。国家主席梁强和越南代表团出席纪念活动充分肯定了越南民族爱好和平的精神和为和平与正义而斗争的意志，同时体现了越南党和国家继续与国际社会密切合作，彰显担当，为地区乃至世界的和平、稳定与合作作出贡献，不让历史悲剧重演的一贯主张和政策。值此机会，梁强会见了越南诸多传统朋友和重要合作伙伴，提出了许多合作倡议。

其次，梁强此行进一步深化越中全面战略合作伙伴关系，为构建具有战略意义的命运共同体做出贡献。梁强同中共中央总书记、国家主席习近平的会谈很成功。两党两国领导人进行了友好、坦诚和有效的交流，确定了进一步落实高层共识的重要举措，旨在增进政治互信，促进务实合作，密切多边协调，妥善处理分歧，加强民间交流，推动双边关系稳定、健康和可持续发展。梁强还会见了中国友好人士家属代表，鼓励他们将两国传统友谊传承给子孙后代，巩固两国日益牢固的友谊。

对于落实两国高层共识的主要方向，阮明宇表示，双方一致同意进一步密切配合，深化成果，重点巩固政治、物质和民意等“三个基础”。

在政治基础方面，双方继续加强战略对接，巩固政治互信。通过党、国家、政府、国会/全国人大、祖国阵线/人民政协等渠道在外交、国防、公共安全等重点领域保持高层定期战略交往和全面合作；求同存异，妥善处理分歧，共同维护和平稳定环境，为两国和地区开启新发展纪元创造良好条件。在地区和国际形势复杂多变的背景下，两国需要共同维护多边主义，与其他国家配合维护共同利益。

在物质基础方面，继续加强两国经济对接，在双方具有优势和需求的领域打造新亮点，加强科技、创新、高素质人力资源培训、高科技农业、环保等领域的合作。中国领导人表示将继续扩大进口越南商品，鼓励高质量投资。两国领导人一致同意为双方企业和人民加强互利合作创造机遇，从而巩固双边关系的“物质基础”。

在民意基础方面，两国人民对交流、旅行、旅游、留学和贸易等需求较高。两国有关部门应开通更多直达航线，提供签证便利，加强文化、教育、旅游等领域的合作，增进民间交流，巩固两国人民的友谊，凝聚人民的共识，推动两国关系走得更远更稳。

阮明宇强调，今后，两国各部门各地区将积极落实高层共识，并将其转化为具体的成果和具体项目，为两国和两国人民带来实实在在的利益，致力于世界和地区的和平、合作与发展。（完）