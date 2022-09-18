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培育海外年轻一代对越南语的热爱
向海外越南人特别是为年轻一代教授越南语已成为世界范围内日益发展的热潮，特别是在美国（约 200 个越南语教学中心和机构）、泰国（组织39个班级）、柬埔寨（开设33个教学点）、老挝（13所学校和越南语教学中心）等。
值得一提的是在波兰的越南语教学风潮。《越南家乡》报总编、雒龙君越南语学校董事会主席黎春林表示，在波兰越南儿童学习越南语的风潮逐渐兴起。其中，于1999年在波兰首都华沙成立的雒龙君越南语学校不仅向青年侨胞教授听说读写技能，还将越南文化之美、民族传统节日、国家大节日，特别是热爱家乡祖国和对海洋岛屿的自豪感等结合起来，让他们深入了解自己的根源，了解祖国。
旅居老挝沙湾拿吉省越南人协会副主席陈氏白兰表示，保护和弘扬民族传统和文化特色是一项紧迫的任务，其中加强越南语教学是将侨胞们与祖国和家乡联系起来的粘合剂。在老挝和越南政府的关注下，老挝越南人协会建成并投入使用了一座宽敞、现代化的老越双语学校。
越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任范光校表示，越南语是越南人民的宝贵财富；扮演传播文化价值观的桥梁作用；是帮助维护和推崇民族文化特征的头等重要工具，为巩固祖国的独立和越南人民的大团结作出贡献。
在确定越南语教授与学习和保护工作是海外越南人的正当愿望和基本需求的基础上，越南政府总理近期刚签发了第930/QĐ-TTg号决定，批准“2023-2030年海外越南人推崇越南语日”提案（以下简称提案），有助于具体化党的十三大文件中所提出的政策，即为人民保护越南语和民族文化特色、提高民族自豪感和自尊心创造条件。
范光校副部长指出，每年海外越南人推崇越南语日举行一系列活动，包括推崇越南语日纪念会、寻找并授予“海外越南语使者”称号之旅；“亲爱的越南语”艺术表演活动等。
此外，外交部将设立越南文书柜和越南语教学和学习网站；促进将具有推广、介绍越南民族文化、越南民族传统美德、国家海洋、岛屿主权和越南风土人情等内容的越南文书籍进入当地图书馆书架和资料数据库。（完）