在胡志明市的自助式“零越盾素食泡面店”广受欢迎

位于守德市范文同路的一家“零越盾泡面店”于每天下午4时开始开门迎客，免费为学生和劳动者提供数十份素食泡面。

​这家特别的小店由“自在心”俱乐部自3月3日开业，希望能通过一碗碗用心烹制的素泡面传递爱心，在这个快节奏的都市生活中为社会贡献一份力量。

“自在心”俱乐部成员吴黄玉玲表示，这家店名真是起的名副其实，只做一道菜，就是纯素泡面。汤底完全由蔬菜熬制而成，豆腐、素火腿、豆芽、青菜等各种配菜为则每日更换。

吴黄玉玲补充道：“以前，许多好心人送来素泡面和荤泡面，但后来了解我们坚持纯素后，他们就只送素食了。”

准备工作通常从下午2点开始，约3点左右开始摆摊，服务时间一直持续到晚上10点。吴黄玉玲表示：“来的客人数量不定，有时很多，有时又比较少，但总体每天都维持在70到100碗之间。”

网约车司机阮文成是店里的常客，他分享说：“我常常路过这里吃碗面。这里吃得很自在，吃不饱可以自己加，配菜也自己取。”

他还说：“我觉得这种自助的免费泡面店真的很棒，其他地方很少见。来到这里就像在家里吃饭一样，自取碗筷，自选面和配菜，不用麻烦别人，方便又温馨。”

来自河内国家大学下属自然科学大学四年级的学生长江表示，这家零越盾泡面店对他意义非凡：“有这样一家面店真的很好，对我们大学生帮助很大。尤其是月底手头紧的时候，这样的地方简直就是‘救星’。”

他还说：“这家店的意义远不止是一碗泡面，它减轻了不少贫困工人和大学生的生活负担。”

零越盾泡面店不仅欢迎贫困群体，也欢迎所有人前来用餐。不少人前来不仅因为免费，而是被这里美味的汤底所吸引。

当被问到开这样一家“零越盾泡面店”能得到什么回报时，吴黄玉玲笑着回答：“我们得到的是每一位来客的笑容。”

吴黄玉玲透露，有人曾问她：“你希望这家爱心厨房炉火不熄吗？” 她说：“那不仅是我个人的愿望，更是我们所有人的共同心愿。我们最大的愿望就是这个厨房始终温暖，总有人光顾，我们能继续不断地把快乐传递给更多的人。” （完）