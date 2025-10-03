Báo Ảnh Việt Nam

在北宁省同高山顶追云 捕捉“云海托日”的绝美画面

每年9月至10月，北宁省云山县同高高原每天都吸引了数百名游客前来参观、追云、露营，在雄伟而原始的山林景色中享受清新的空气。
    
    
    
    
    
    

 

