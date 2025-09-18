新闻
在加拿大市场推广越南咖啡
越南驻加拿大商务参赞陈秋琼指出，“加拿大越南咖啡日”的举办不仅提升了加拿大咖啡进口商的知名度，也为能够直接触达加拿大咖啡用户的各类企业提供了展示平台。这些企业包括特许经营连锁餐厅、越南咖啡专门店及餐馆的经营者，他们在推动越南咖啡进入加拿大市场、增强当地消费者对越南咖啡产品认知方面发挥着关键作用。
加拿大是越南咖啡的一个潜在市场，出口额增长了 300%，从 1000 万美元增至近 4000 万美元。然而，越南咖啡在加拿大的市场份额仍有限。
越南咖啡可可协会主席阮南海表示，此次活动有利于向加拿大乃至全球市场推广越南咖啡产品。
加拿大咖啡协会主席罗伯特·卡特表示，加拿大是世界上最大的咖啡消费国之一。这对咖啡出口国而言是打开该市场大门的绝佳机会。越南目前是加拿大在南美洲以外的第11个咖啡贸易伙伴，因此加拿大正在寻求扩大与越南的关系，以创造互利贸易机会。他强调，此活动为向加拿大推广越南咖啡作出贡献。
此次越南咖啡日活动为两国咖啡行业代表提供了深入了解彼此需求与实际状况的契机，有助于开拓新的合作路径。活动不仅有利于提升越南咖啡的出口规模，更助力越南企业进一步掌握进入当地市场分销渠道的关键信息，从而为其成功进入北美市场奠定坚实基础。（完）