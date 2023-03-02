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图表新闻：武文赏当选新一任越南国家主席

3月2日上午，第15届国会第四次特别会议在越南国会主席王廷惠的主持下召开。会议选举武文赏同志为越南社会主义共和国主席。 图表新闻：武文赏当选新一任越南国家主席 hinh anh 1

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2023年2月越南接待外国游客超93万人次

2023年2月越南接待外国游客超93万人次

越南文化体育旅游部旅游总局3月2日透露，2023年2月份，越南接待外国游客932969人次。最大外国客源市场为韩国、美国、中国台湾、中国、柬埔寨、泰国、日本、马来西亚和澳大利亚。国内游客达700万人次，其中过夜游客约460万人次。
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