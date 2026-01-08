国际社会高度评价越南经济社会发展成就

范秋姮表示，在国际形势复杂多变、全球经济增长放缓、国内遭受前所未有的极端自然灾害影响的背景下，在党和政府及时、深入、果断的领导与指导下，越南在保障宏观经济稳定和经济增长方面脱颖而出，成为值得关注的亮点 。

2025年，越南经济社会发展成果全面实现并超额完成所有15项主要指标。宏观经济基本保持稳定，通胀得到有效控制，经济保持较高增长势头，确保主要经济指标运行在合理区间。2025年第四季度GDP增长率约达8.46%，全年GDP约达8.02%；经济规模约5140亿美元，位居世界第32位；人均收入约5026美元，较2024年同期增加326美元，迈入中高收入国家行列。进出口总额预计超过9300亿美元，同比增长18.2%，跻身全球前20大贸易国行列。实际到位外商直接投资（FDI）达276.2亿美元，同比增长9%，创2021年以来新高。

上述重要成就获得了国际社会的广泛认可和高度评价。众多经济研究人员、外国投资者和国际友人认为，越南是在当前全球经济低迷背景下表现突出的国家之一。国际货币基金组织（IMF）将越南列入全球经济增长最快的前十个国家之列。国际舆论就越南贸易、投资、旅游等传统增长动力持续强劲增长给予高度评价，同时指出科技、创新、数字化转型以及新型发展形态和发展空间等新动力逐步确立，为下一阶段发展奠定了重要基础。

在此基础上，今后，越南将继续聚焦若干重点任务：加快完善体制和法律体系，确保透明、统一、公平；持续完善国家行政机构相关规定；优先将促进经济增长与保持宏观经济稳定、控制通胀和实现国民经济综合平衡相结合；确立以科技、创新和数字化转型为核心动力的新增长模式；确保战略性基础设施项目进度，培养高素质人力资源；不断改善人民生活条件，确保社会保障。（完）