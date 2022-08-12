国际社会看好越南经济2022年发展前景

据《越南之声》，在国际经济困难重重，尤其是能源价格飙升的背景下，大部分经济专家在评估越南经济今年增长前景时都持乐观态度。

世界银行（WB）最近公布的越南经济更新报告预测，越南今年经济增长7.5%，远高于去年的2.1%。世行认为，越南经济走上了复苏正轨。

新加坡《商业时报》（Business Times）援引经济专家的话报道称，越南经济今年将呈现强劲的复苏趋势。铭基亚洲基金（Matthew Asia）投资总监认为，越南是前沿市场（frontier market）的“新星”，也是发展中国家中发展最好的国家。新加坡最大银行——星展银行（DBS）经济学家乐观预测，越南国内生产总值（GDP）今年增长7%。

对越南经济同样持乐观态度的汇丰银行（HSBC）认为，越南是本地区今年经济增长最快的国家之一。汇丰银行将越南增长率预测值从最初的6.2%上调至6.6%，日前再上调至6.9%。

渣打银行（Standard Chartered）最近也预测，越南经济今年第三季度增长10.8%，全年增长6.7%。亚洲开发银行（ADB）7月底发布的最新报告也维持对越南经济增长的预测，即今年增长6.5%、明年增长6.7%，同时将亚洲地区增长率下调至4.6%。（完）