国际旅游杂志评选出越南五大旅游目的地

Drift Travell旅游杂志最近发表的文章已选出前来越南的外国游客不可错过的五个目的地。每一个城市都拥有独特的文化、历史和名胜古迹，一定会让游客流连忘返。

获得Drift Travell旅游杂志评选的越南五大旅游目的地分别是河内市古街区、胡志明市、林同省大叻市、庆和省芽庄市和广南省会安市。

在越南旅游指南中，河内古街区是游客不可错过的地方。河内古街是拥有悠久文化历史、热闹繁华的三十六条街道。造访河内古街，游客将有机会观光各条街道，购物，并了解手工行业，参观历史遗迹。

胡志明市具有许多引人入胜的文化历史烙印，记述南方人开拓疆土的艰辛历程。如今，这座西贡河畔城市以其年华正当、生气蓬勃的优势融合了湄公河三角洲的传统历史文化元素和生态特色，成为吸引国内外游客的目的地。

林同省大叻市又被称为高原城市、松树林城市、爱情城市、云雾城市、春天城市和花卉节城市等。大叻是越南一个受欢迎的旅游目的地，其温和的气候有別於其他地區的燠熱，拥有瀑布和湖泊等美丽的风景和丰富的农产花、植物。

芽庄市以其质朴的海滩和卓越的潜水环境迅速成为受欢迎的国际旅游目的地，吸引大量东南亚地区的背包游客。芽庄湾是世界最美丽的海湾之一。

会安是该名单中的最后一个目的地，这座小镇位于充满诗意的怀河河畔，被联合国教科文组织公认为世界遗产。会安拥有许多独特的建筑风格。来到这里，游客将有机会体验一个古今交融的文旅古镇。（完）