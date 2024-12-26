国际媒体评价越南经济前景光明

印度fibre2fashion.com网站于12月25日发表文章称，据美国时尚行业协会（USFIA）的一项调查显示，越南在生产高价值产品方面的得分高于部分亚洲国家。越南竞争优势更好，因为在生产多种产品的速度方面处于领先地位。

越南纺织品（纱线和纤维除外）和服装出口较去年同期不断增长。越南纺织品服装的主要市场是美国、日本和韩国等。文章指出，助推增长的因素包括全球需求不断增加、对科技创新的战略投资以及贸易协定和出口市场多样化。

据 fibre2fashion.com的文章，越南纺织服装制造商正在投资自动化机械、数字化和可持续活动，以提高生产过程中的效率、生产力和质量。与此同时，越南继续通过开拓亚洲、非洲和中东等市场，实现美国和欧盟以外的出口市场多样化。新的贸易伙伴关系已经形成，战略贸易协定在出口增长中也发挥着重要作用。

阿联酋financemiddleeast.com网站评价称，越南继续成为全球供应链中的重要“环节”。

文章称，亚洲继续是全球经济增长的基础，2024年估计占全球增长的60%。尽管中国经济正在放缓，但其他亚洲市场成为了投资热点。国际货币基金组织（IMF）预测，2024年，东南亚经济体尤其是越南、印度尼西亚和菲律宾将受益于供应链的迁移。信用评级机构惠誉评级（Fitch Ratings）的数据显示，2024年越南制造业产出将增长8.1％，表明越南正在成为全球供应链的重要组成部分。（完）