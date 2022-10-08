国际大奖对越南旅游目的地品牌给予肯定

2022年，越南旅游业获得许多著名的国际旅游大奖，其不仅体现了国际对越南旅游业给予的认可，而且也凸显了越南旅游的魅力。这些奖项有利于推广越南旅游目的地，吸引国际游客赴越南观光。



最近，2022年世界旅游大奖亚洲与大洋洲地区颁奖仪式在胡志明市举行，胡志明市、广南省会安市、河内市和岘港市被选为亚洲领先文化、遗产、旅游目的地。特别是，山罗省木州被选为亚洲领先大自然目的地。



木州自然景观丰富，环境清新，气候凉爽，是西北地区最受欢迎的旅游胜地。 木州被规划为山罗省和北部山丘地区旅游发展的动力，拥有与自然景观和民族文化特色相关的多样化、独特和极具竞争力的旅游产品系统。 木州打造了度假村、生态、体验、社区、节日、文化和农业等多种旅游产品，为环境保护和实现服务多样性做出贡献，更重要的是提高当地居民的收入。木州社区旅游模式颇受国内外游客的青睐。



从2018-2019年，木州接待游客量猛增，旅游业营业额从2018年的1.070万亿越盾增至2019年的1.125万亿越盾，增长了5.1%。



另一方面，广南省会安市超过中国北京、日本京都、韩国首尔、印度新德里等其他著名旅游目的地荣获2022年世界旅游大奖亚洲与大洋洲地区的“亚洲领先文化目的地”奖。这是会安市第三次获得这一奖项。

2022年7月，《旅游与闲暇》（Travel+Leisure）杂志公布了2022年世界最佳奖（World’s Best Awards），其中，会安市跻身全球25个最佳旅游城市行列。这是由《旅游与闲暇》杂志按照全球读者评选出的奖项。另外，会安市跻身旅行者点评奖（Traveller Review Awards ）“2022 年世界最好客城市”、“世界最具魅力城市”和“2019 年 50 个最佳旅行目的地之一”等。



2019年7月16日，谷歌涂鸦通过艺术家Shanti Rittgers的画作展示了会安市的文化特征——廊桥的灯笼节。



上述国际奖项凸显了会安古镇的魅力和活力。会安被视为历史和建筑“活的博物馆”，其完好无损地得到保存，并可持续弘扬遗产的价值。



会安古镇共有1360处遗迹。1985年3月，会安古镇获得国家级历史文化遗迹证书，1999年12月被联合国教科文组织承认为世界文化遗产，2009年8月获得国家级特殊遗迹证书。



会安还保留着众多非物质文化遗产和传统手工艺村，其美食文化也受到国内外游客的欢迎。



目前，会安古镇真正成为经济社会发展动力，为当地经济、旅游、服务、提高居民收入、改善居民生活条件、可持续保护与发挥文化遗产价值作出积极贡献。



越南被选为2022年世界旅游大奖亚洲与大洋洲地区颁奖仪式举办地点，越南所获得的奖项为旅游业的发展注入动力，同时充分肯定越南在世界旅游版图上的地位。（完）