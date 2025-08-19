国庆80周年：首都圈战略军民两用机场正式动工

8月19日上午，公安部在北宁省嘉平乡举行嘉平国际航空港建设项目开工仪式。越共中央政治局委员、公安中央党委书记、公安部长梁三光大将出席并主持仪式。



梁三光在致辞中强调，嘉平国际航空港是国家重点工程，在全国机场总体规划中具有特殊战略地位，被定位为首都圈战略军民两用机场。该航空港将为拓展发展空间，推动北宁及北部地区发展成为新增长极作出贡献。除民用航空功能外，这里还将部署配备现代化装备的公安航空团，确保常态化战备执勤。



梁三光承诺，将协同各部委行业、北宁省人民委员会及投资方，确保工程于2026年底按期保质完工并投入试运营，为2027年APEC峰会提供服务。



梁三光要求北宁省注重配合展开周边交通配套项目，按照政府总理指示在2026年底前完成机场与首都的连接路线，使其真正成为重点工程、达到国际标准的典范工程，为实现越南民族强盛发展的愿望作出贡献。

嘉平国际航空港规划占地近2000公顷，隶属于嘉平、良才、仁胜和林涛四乡。作为军民两用机场，该项目通过高效协同民用与军事目标，强化武装力量机动能力和战备状态，为捍卫国家独立、主权与领土完整作出贡献。作为国家重点项目，该机场在全国航空港总体规划中具有特殊战略地位，同时被确定为服务于首都圈的战略性军民两用枢纽。



凭借连接河内、北宁及北部地区的优越区位，嘉平国际航空港不仅将满足日益增长的航空运输需求，更肩负着提升越南在全球航空版图中国际地位的重要使命。嘉平国际航空港将成为越南新的国家象征之一。（完）