国庆80周年：首次综合演练期间河内交通管制方案有所调整

河内公安局交通警察处8月20日通知，为保障越南八月革命成功80周年（1945年.8.19-2025.8.19）和越南国庆80周年（1945.9.2-2025.9.2）庆典的阅兵游行首次综合演练安全顺利进行，河内市公安局对交通分流时间进行调整，让民众主动选择路线，预防交通拥堵。

此前，8月13日，河内市公安局已通过市公安局门户网站及大众媒体公开发布了庆典活动交通分流通告。具体安排为：组委会将于8月21日20时举行首次综合演练；8月24日20时举行第二次综合演练；8月27日20时举行预演；8月30日6时30分举行总彩排。

根据实际情况，为确保首次综合演练的绝对安全，河内市公安局现对交通分流时间作出如下调整：

自8月21日11时30分起至8月22日3时止，在完全禁行、暂禁及限行道路上严禁或限制所有车辆通行（较此前公布时间提前5小时30分钟）。

河内市公安局通知，临时禁止车辆在一环路以内道路通行（悬挂有安保标识车辆、服务纪念活动车辆、享有优先通行权车辆、公务车、公交车、垃圾车、事故抢修车等除外）。

一环路至二环路区域道路：临时禁止核定总质量1.5吨及以上的货车、16座及以上的客车通行（悬挂有安保标识车辆、服务纪念活动车辆、享有优先通行权车辆、公务车、公交车、垃圾车、事故抢修车除外）。

关于详细的管制路线，建议市民和驾驶员密切关注官方渠道（congan.hanoi.gov.vn, a80.hanoi.gov.vn）的最新通告，优先选择公共交通，提前规划绕行路线，并耐心配合交警的指挥。（完）