国庆80周年：越南成为东南亚发展最快的经济体之一

在80年历程中，越南经济取得了重大成就，成为东南亚发展最快的经济体之一。”澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·泰耶（Carl Thayer）值此越南国庆80周年之际接受越通社驻悉尼记者采访时如是强调。 泰耶表示，自革新以来，越南保持了较高的经济增长速度。尽管受到新冠疫情影响，但经济恢复迅速，2023年经济增长5.3%，2024年接近7.1%。越南设定2025年增长目标为8%，并力争今后几年逐步迈向两位数增长，关键在于更好利用外资和出口这两大增长动力。



他认为，越南在出口导向转型方面非常成功，特别是服装、手机等领域。为提升竞争力，越南正推动价值链发展，调整和创新技术，并与外国企业家合作培养人力资源。同时，越南努力避免陷入中等收入陷阱，着重提高竞争力、实现经济多元化、发展高质量人力资源、促进创新和保护环境，目标是从依赖廉价劳动力的经济向高附加值和现代科技产业转型。



自2025年7月1日起，34个省市正式启动两级地方政府模式。泰耶认为，这是具有战略意义的历史性举措，有助于越南组建更强有力的行政单位，更高效地利用资源，为实现发展目标奠定基础。



此外，作为东盟的重要和负责任成员，越南凭借日益丰富的资源，有望为推动地区增长作出更大贡献，并在东盟中担当领导角色。



泰耶同时认为，尽管越南经济保持较高增长，但仍需关注全球经贸不确定性，因为越南高度依赖世界经济。他同时肯定越南在过去80年中的巨大努力，如国内市场改革、提高储蓄率、促进消费、拓展出口市场，但也建议越南在长期发展中必须实现市场多样化，寻找新市场，并在面对全球政策的突发和快速变化时保持灵活和谨慎。（完）



