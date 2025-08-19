国庆80周年：胡志明市国际金融中心建设进程的新里程碑

8月19日上午，西贡滨海国际金融中心（Saigon Marina IFC）落成典礼在胡志明市西贡坊孙德胜街2号举行。这是庆祝越南国庆80周年（1945.9.2-2025.9.2）开竣工的80个重点工程之一，成为胡志明市国际金融中心建设进程的新里程碑。



越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年，政府副总理胡德福，各部委、国家银行和胡志明市人民委员会等代表出席仪式。



政府副总理胡德福认为，西贡滨海国际金融中心的使命是凝聚智慧、金融资源和现金技术。这里将成为金融机构和跨国公司的总部，同时也是为越南与全球经济流动更深层次连接提供倡议、创业渴望和想法的起点，标志着胡志明市建设成为国际金融中心的里程碑，成为越南经济在新发展阶段的关键动力。这是党、国家和政府的决心和企业界同舟共济、创新奉献精神的生动体现。

胡志明市人民委员会副主席阮文勇透露，西贡滨海国际金融中心是胡志明市国际金融中心区第一个竣工的项目。不仅是现代、绿色和可持续的建筑工程，而且是胡志明市奋发图强渴望的象征，是越南绿色发展、数字化转型和一体化时代的典型形象，愿意与该地区大型金融中心并肩而立，吸引全球资本、人才和技术。



胡志明市发展商业股份银行（HDBank）常务副董事长、投资方代表阮氏芳草认为，民营经济正在发挥先锋作用。全国各地开工建设的250多个工程生动体现了越南民族的团结、奋发图强的愿望和坚韧的意志。



西贡滨海国际金融中心由地上55层和地下5层组成，总建筑面积超过10.6万平方米。这是越南三座最高的塔楼之一，按照 LEED 金牌标准设计，采用节能环保的解决方案。



西贡滨海国际金融中心凭借其优越的地理位置和战略网络已成为跨国公司、金融机构、 A+ 级办公室、国际会议中心、领事馆和高端公用事业连锁店的聚会场所。



根据越南国会第222/2025/QH15号决议，在胡志明市建立国际金融中心是一项长期战略方向，旨在将胡志明市打造成为资本流动和区域金融活动的目的地。根据战略愿景，该中心将按照产业集群模式汇聚金融机构、银行和大型投资基金的资本、技术和人力资源；提供金融和银行服务，部署金融科技沙盒，促进创新，成立国际商品及衍生品交易所，发展供应链、物流和海港服务。



西贡滨海国际金融中心不仅是胡志明市的新象征，而且有望成为金融城市之心，是保持经济活力的地方，在全球一体化进程中开启新发展篇章。（完）