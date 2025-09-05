国庆80周年：携手迈向密切合作未来

值此越南国庆80周年（1945/9/2—2025/9/2）之际，墨西哥众议院外交委员会主任、众议员佩德罗·瓦兹奎斯（Pedro Vázquez）对越南人民光荣的历程表示钦佩。

佩德罗·瓦兹奎斯强调，1945年八月革命及越南民主共和国（今越南社会主义共和国）的诞生，是伟大的历史里程碑，开启了越南民族独立与自由的新纪元，同时也成为世界民族解放运动的灵感源泉。

接受越通社记者采访时，众议员佩德罗·瓦兹奎斯强调，越南书写了令人鼓舞的故事：从一个曾遭战争严重破坏的国家，越南强劲崛起，确立了自己在全球政治与经济版图上的地位。这一成就不仅凝聚了越南人民坚韧不拔的意志、智慧与不屈的爱国情怀，也生动体现了越南共产党在将民族独立与社会主义有机结合方面的战略视野。

如今，越南已成为全球增长最快的经济体之一，人均国内生产总值（GDP）较改革开放初期增长了近40倍。越南的形象已不再与战争相关，而已成为和平、合作与发展的象征。越南同时也是多个主要商品的世界领先出口国，如电子产品、纺织品和农产品。此外越南还凭借稳定的政治环境、年轻劳动力以及积极开放政策，成为国际投资者青睐的目的地。

关于越南与墨西哥的关系，佩德罗·瓦兹奎斯认为，两国友谊是越南所追求的崇高价值的生命力的生动体现。尽管两国在地理上相距甚远，但在追求独立、公正与可持续发展的愿景上却紧密相连。他高度评价两国日益深入的合作关系，涵盖政治外交、贸易、文化、教育，以及医疗与科学合作等领域。

瓦兹奎斯认为，越南已经并正在进入一个充满机遇的发展新阶段。民族韧性、丰富独特的文化底蕴与正确的发展战略相结合，将持续推动越南走得更远，成为高收入国家，并为世界和平、合作与进步作出更大贡献。（完）