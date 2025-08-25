国庆80周年：彰显当代人的责任和使命

当地时间8月23日晚，驻外机构（美国）党组举行“80年历史之秋”活动，庆祝越南八月革命胜利80周年（1945. 8.19-2025.8.19）、越南国庆节（1945.9.2-2025.9.2）80周年、外交部门成立（1945.8.28 -2025.8.28）80周年和人民公安传统日80周年（1945.8.19-2025.8.19）。

越通社驻华盛顿记者报道，越南驻美国大使阮国勇、越南驻联合国大使杜雄越、越南驻旧金山和休斯敦总领事以及越南驻美国代表机构干部和党员出席了活动。

阮国勇大使在活动开幕式上致词时回顾了越南民族历史的各里程碑事件。他指出，1945年秋天成为越南民族和人类史册的辉煌里程碑，为越南人民80年来迈向新阶段奠定了基础。

阮国勇表示，八月革命取得胜利当天，人民公安诞生，从一开始就与革命政府的存亡息息相关。同样在1945年8月的秋天，外交部在胡志明主席的直接领导下成立，逐步成长壮大，并取得今天的成就。

迄今为止，越南已与194个国家建立了外交关系，与38个国家建立了全面战略伙伴和全面伙伴关系，加入了70多个国际组织，并签署了17个新一代自由贸易协定（FTA）。

今年也是纪念越南国防部成立80周年。80年来，公安、外交、国防三支力量相互配合、协同作战，形成综合力量，为国家和民族的利益、人民的幸福和国际的和平作出贡献。

阮国勇强调，在国际形势日益复杂多变并难以预料的新形势下，继承并充分意识到党的使命担当，驻外机构（美国）党组必须进一步弘扬服务祖国、服务人民的精神。80年前的经验教训至今仍然弥足珍贵，那就是牢牢保持独立自主、灵活创新，将民族力量与时代力量结合起来。

参加“80年历史之秋”活动的公安部门、外交部门、越南驻联合国维和部队代表和年轻一代强调继续奋发努力，积极向上，无愧于越南人民的英雄传统。

在本次活动中，组委会还举行“我爱越南祖国”艺术创作比赛颁奖仪式。（完）