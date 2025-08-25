国庆长假 越南南方各地旅游目的地各有精彩

为期4天的今年国庆假期预计将吸引大量游客前往各景点和度假区。在南部地区，许多地方、旅游企业和服务单位积极升级产品，增加人力资源，为游客营造文明、友好的旅游环境。



据胡志明市文化体育局的信息，全市各地将举办多项文化、艺术和展览活动，服务广大群众和游客。其中包括9月2日晚在阮惠步行街（西贡坊）、新市中心公园（平阳坊）和垂云广场（头顿坊）举办的国庆直播特别节目。同日晚上，胡志明市将在多个地点燃放烟花，庆祝国庆，为全市营造欢欣鼓舞的氛围。



胡志明市旅游局局长阮氏英华表示，胡志明市拥有多样化且具有吸引力的观光和体验目的地。在行政单位调整、与原平阳省和原巴地-头顿省合并后，胡志明市的旅游空间得以扩大，涵盖海岛、手工艺村、果园等旅游产品。



目前，胡志明市旅游住宿接待单位超3200家，其中许多酒店获评1-5星级，能够保障接待大量游客的需求。



另外，九龙江三角洲地区中心城市——芹苴市在国庆节期间推出多项精彩活动和体验，满足民众和游客的需求。



位于越南最南端的金瓯省则拥有众多引人入胜的文化、历史和社区生态旅游目的地，随时准备为游客提供服务。



营造文明、安全与友好的旅游环境

在推出多项文化、艺术活动，开发具有吸引力的旅游产品的同时，各地方也准备好人力资源培训实施方案，努力为游客带来关于目的地最美好的感受和体验。



胡志明市旅游局副局长裴氏玉孝表示，该局于8月为350名旅游住宿单位代表、达到旅游服务标准的服务机构代表以及入选米其林指南的餐厅代表举办了消防和食品卫生培训班，旨在进一步提高服务质量，营造安全文明的旅游环境，给游客带来更好的体验。



据金瓯省文化体育与旅游局局长阮国青介绍，为迎接八月革命和国庆80周年期间出游的游客，该省有关部门提示各旅游服务机构加强保障安全秩序，提升服务质量，确保文明、安全、友好的旅游环境。



与此同时，节日期间，该省各部门和地方加大宣传力度，推广社区生态旅游、文化旅游产品，结合文化之旅、寻根之旅等旅游线路，向游客介绍金瓯省富有特色、迷人且安全的旅游形象。（完）