国庆假期旅游：发挥优势 吸引更多游客前来旅游

九·二国庆节假期是今年最后一个长假。预期，赴国内各旅游景点的游客人数将猛增。短程、出行便利、拥有适合各游客对象的娱乐和独家产品等的旅游目的地将获游客优先选择。

海岛旅游目的地受欢迎

巴地头顿省的海滨城市头顿市、昆岛县、川木、龙田、红土，坚江省富国市以及河仙、迪石、坚海和坚良等县等东南部和九龙江各海岛旅游目的地以旅游产品丰富多样，气候稳定，交通基础设施互联互通，日益完善等有望成为九·二国庆假期吸引游客的目的地。

巴地头顿省旅游厅厅长郑杭表示，在九·二国庆假期前，该省各参观旅游景点已推出补充、更新旅游产品和服务的计划，以休闲度假、保健、锻炼身体、艺术表演、特色美食等给游客带来具有吸引力的体验。

2023年国庆假期，巴地头顿省吸引游客53.5万人次，各家旅游住宿接待单位客房入住率约达80-85%。今年国庆假期，巴地头顿省期望将迎来大量游客前来参观旅游。

坚江省富国市，活跃夏天旅游季仍在持续，同时为游客在国庆假期和今年最后几个月前来休闲度假做好准备。坚江省旅游厅表示，由太阳集团（Sun Group)运营的乘坐双层巴士探索“玉岛”体验旅游线路是该省新颖的旅游产品之一。该旅游线路将把游客带到海岛城市许多目的地。富国市还加大对各住宿、饮食和运输等经营单位的宣传力度，落实好文明旅游行为规范，给来到这里的游客留下深刻印象。

坚江省河仙市以鹿角海洋旅游区、石东旅游区、竖岩石山遗迹和河仙夜市等突出旅游目的地也得到修整、美化，设立各服务摊点，创造新颖点，吸引游客。

体验宁静乡村游

在九龙江三角洲地区，同塔、槟椥、茶荣、永隆、前江、芹苴和金瓯等省市拥有许多与果园、花卉园景色有关的旅游目的地。这里居民平易近人和淳朴的乡村文化将会给游客带来许多有趣的体验。

同塔省文化体育旅游厅厅长黄氏怀表示，该省拥有72个社区旅游、农业旅游和农村旅游区。这些旅游区里还拥有莲花和花卉种植区，龙眼园和芒果园。与此同时，来到同塔的游客可参观许多文化历史遗迹区，如阮生色遗迹区、丘塔遗迹、鸟栖国家公园等等。

为了满足游客国庆假期出游的需求，许多旅游企业已推出许多国内外旅游线路，包括赴全国各地乡村，探索当地文化色彩的旅游线路。如西贡旅游公司（Saigontourist）推出经过前江-槟椥-茶荣-芹苴-朔庄-薄辽-金瓯等省市的“西部-假期乡村的宁静”旅游线路。该旅游线路将向游客推介九龙江三角洲地区（西南部）的文化、人情和特色美食。该公司同时还推出前往西北地区各地的旅游套餐，欣赏这里美丽自然景观、梯田、村寨等等。

越土旅游公司推出国庆假期从胡志明市出发去安江-芹苴，参观茶师树林、宗教旅游目的地，来到芹苴市乘坐游船欣赏后江景色旅游线路，或赴同奈安托尼所南吉仙森林旅游线路等等。（完）