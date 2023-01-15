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国家主席阮春福出席2023年“家乡之春”文艺晚会
越南国家主席阮春福表示，刚刚过去的2022年是越南民族在党和国家的领导下同心携手、共同努力，大力发挥国内资源，有效结合国际资源，克服困难和挑战，把握机遇推动发展，并取得许多重大成就的一年。
在越南全国，新冠肺炎疫情（COVID-19）基本得到控制，宏观经济保持稳定，通胀得到控制。 2022年越南国内生产总值（GDP）增长8.02%，为近11年来最高增幅，位居地区首位；对外贸易额达到7320亿美元；实际使用外资达225亿美元，增长13.5%。人民生活水平不断提高，政治和社会稳定。党建工作深入推进，反腐败、反消极成效显着。社会主义法权国家体制日益完善。国家的独立、主权、领土完整和国家安全得到维护。
国家主席阮春福重申，海外越南人同胞是越南民族不可分割的一部分，是越南各民族的资源之一，是有助于加强越南与世界各国的友好合作关系的重要因素。国家主席阮春福说：“海外越南人同胞是一种催化剂，为我国对外活动的成功做出了重要贡献。”
家乡之春是一年一度举办的活动，为在世界各地生活、工作、学习的越南侨胞心系祖国家乡创造机会；同时，体现我党和国家对海外越南人社群的关心，鼓励海外越南侨胞维持民族文化特色和民族传统。这是一项规模宏大的活动，吸引了大批来自世界各地回乡过节的越南侨胞参与，也是越南海外侨胞每逢春节来临之际期待的事件。（完）