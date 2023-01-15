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国家主席阮春福出席2023年“家乡之春”文艺晚会

主题为《国家—信心与希望》的2023年“家乡之春”的特别文艺晚会于1月14晚在河内国家会议中心举行。这一活动是由越南外交部旅居海外越南人国家委员会和河内市人民委员会联合举办的。 特别文艺晚会是2023年“家乡之春”的系列活动之一。越南国家主席阮春福代表党和国家领导人出席，打鼓拉开2023年“家乡之春”序幕，并致辞祝福旅居海外越南人同胞。越南国家主席阮春福热烈欢迎世界各地的海外越南人同胞代表回到祖国家乡，同全国各地人民、亲爱的家人欢聚一堂恭祝新春。

越南国家主席阮春福表示，刚刚过去的2022年是越南民族在党和国家的领导下同心携手、共同努力，大力发挥国内资源，有效结合国际资源，克服困难和挑战，把握机遇推动发展，并取得许多重大成就的一年。

在越南全国，新冠肺炎疫情（COVID-19）基本得到控制，宏观经济保持稳定，通胀得到控制。 2022年越南国内生产总值（GDP）增长8.02%，为近11年来最高增幅，位居地区首位；对外贸易额达到7320亿美元；实际使用外资达225亿美元，增长13.5%。人民生活水平不断提高，政治和社会稳定。党建工作深入推进，反腐败、反消极成效显着。社会主义法权国家体制日益完善。国家的独立、主权、领土完整和国家安全得到维护。

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国家主席阮春福出席2023年“家乡之春”文艺晚会。图自越通社

与此同时，越南在双边和多边合作中的国际地位得到提升。越南第二次入选联合国人权理事会。联合国秘书长在2022年9月访问越南期间评价越南为联合国的的“重要伙伴”，同时“做出了许多切实有效的贡献”。

国家主席阮春福重申，海外越南人同胞是越南民族不可分割的一部分，是越南各民族的资源之一，是有助于加强越南与世界各国的友好合作关系的重要因素。国家主席阮春福说：“海外越南人同胞是一种催化剂，为我国对外活动的成功做出了重要贡献。”

家乡之春是一年一度举办的活动，为在世界各地生活、工作、学习的越南侨胞心系祖国家乡创造机会；同时，体现我党和国家对海外越南人社群的关心，鼓励海外越南侨胞维持民族文化特色和民族传统。这是一项规模宏大的活动，吸引了大批来自世界各地回乡过节的越南侨胞参与，也是越南海外侨胞每逢春节来临之际期待的事件。（完）

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