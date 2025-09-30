国家主席梁强就越南主办《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式发表公开信

尊敬的各国领导人和国际友人们：

一、我谨代表越南国家和人民，热烈欢迎各位莅临首都河内——“和平之城”，出席于2025年10月25日至26日举行的主题为“打击网络犯罪·共担责任 面向未来”的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。

二、在数字纪元里，网络犯罪不仅是一个国家的挑战，更是全球性的威胁，严重危及安全、政治稳定、经济和社会生活。越南始终将打击网络犯罪视为国家安全政策中的优先事项之一，同时积极参与国际社会共同打击网络犯罪的努力。

越南深刻认识到，由于网络空间具有无国界的特点，要有效打击网络犯罪，必须依靠各国团结合作并坚持法律至上原则。

《公约》为国际合作打击网络犯罪建立了法律框架，确保成员国，特别是发展中国家和脆弱国家，能够获得支持并提升应对这一类犯罪的能力。

联合国大会于2024年12月通过《打击网络犯罪公约》，并决定在河内举行开放签署仪式，这正是各国在保护网络空间——全人类共同财富方面责任精神的生动体现。

我们希望，这一事件不仅仅是法律程序，更成为推动对话、分享经验、加强各国政府、国际组织、私营部门之间伙伴关系的重要平台，并成为推动落实《联合国打击网络犯罪公约》和促进全球合作的重要契机。

三、我坚信，在各国的积极参与和承诺下，在河内举行的公约开放签署仪式将成为历史性里程碑，彰显以联合国为核心的多边主义价值，向世界发出我们下决心打击网络犯罪，携手建设一个和平、公正、法治的世界，造福当代人与子孙后代的强有力信息。

值此重要的事件，我谨代表越南国家和人民，向一直以来与越南同行并给予支持的各国、国际组织和五洲四海的朋友们表示衷心感谢。

衷心感谢，并期待在河内与各位相见！（完）